Özel okul ücretlerindeki ve ayrıca özel okullardaki, yemek, kitap ve kıyafet gibi yan ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik olarak yürütülen önaraştırma neticesinde soruşturma başlatıldı.

Türkiye genelinde yaygın olan pek çok eğitim kurumunun bulunduğu 19 özel okul hakkında inceleme yapılacak.

Önaraştırma sürecinde velilerden gelen yoğun şikayetler de dikkate alınarak; kayıt ücretlerindeki fahiş artışlar, yemek, kıyafet ve kitap gibi ek ürün ve hizmetlerdeki aşırı fiyatlar ve bu ürünlerin okul tarafından belirlenmiş satış noktalarından temininin zorunlu tutulduğu iddiaları değerlendirilmişti.

HANGİ OKULLAR KAPSAMDA?

Soruşturma açılan eğitim kurumları şunlar:

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ

Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ

Bahçeşehir Okulları AŞ

Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Bil Eğitim Kurumları AŞ

Bilnet Eğitim Kurumları AŞ

Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ

Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.

Final Eğitim Kurumları Ltd. Şti.

İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ

İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.

Okyanus Eğitim Kurumları AŞ

Sınav Eğitim Kurumları AŞ

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi

Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Uğur Okulları AŞ

Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ