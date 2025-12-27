MEB, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ni 3 ay önce değiştirdi. Velilerin 300 bin TL’den başlayıp 2 milyon TL’ye kadar çıkan ücretlere yılda yüzde 50’yi aşan zamlar yapıldığı yönündeki şikayetleri üzerine yönetmelik değiştirildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanacak yeni yönetmelik, yeni yılın özel okul zam oranlarının belirlenmesinde de doğrudan etkili olacak.

YILLIK ORAN ALINSIN

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), yönetmelikte yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay 8. Dairesi’ne başvurdu. Özel okullar açtıkları davada, geçmişte olduğu gibi 1 yıl yerine sadece aralık ayı ÜFE ve TÜFE verilerine göre zam oranı belirlenmesinin kurumlar ve veliler adına haksızlık olduğunu ileri sürdü. Danıştay’ın ‘idarelerin sınırsız takdir yetkisine sahip olmadığı ve keyfi işlem yapamayacağı’ kararlarını da hatırlatan TÖZOK, davada kendisini şöyle savundu:

ENFLASYONLA ÇELİŞİYOR

“MEB, yasal yetki sınırlarını aştı. Anayasaya aykırı, objektiflikten uzak, keyfi bir uygulama yaptı. Yıllık ortalama alınmasını da MEB getirmişti. Şimdi de sadece aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalaması isteği haksız ve enflasyon verileriyle çelişiyor. Yine, yıllık ÜFE ve TÜFE ortalaması alınsın. 2024’te yıllık TÜFE yüzde 44.1 iken aralıkta bu oran yüzde 0.4’e düştü. Temmuzda bu oran yüzde 75.4’tü. 2021 krizi gibi bir ekonomik krizde tam tersi olup, zam oranının yüzlerce kez katlanma riski var.”

ÜFE ve TÜFE oranları 5 Ocak’ta netleşecek

ANKARA KOLEJLERE GÜVENDİ!

Ankara: 1 milyon 78 bin öğrencinin yüzde 17’si, 185 bin 677 öğrenci kolejde. İstanbul: 2 milyon 989 bin öğrencinin yüzde 15’i, 446 bin 781 öğrenci kolejde. İzmir: 766 bin 638 öğrencinin yüzde

13’ü, 103 bin 432’si kolejde.

2 BİN KOLEJ BATTI

17 milyon öğrenciden 1.6 milyonu özel okulda. Özel okul okullaşma oranı yüzde 9’dan yüzde 6’ya düştü. Son 5 yılda 2 bin kolej iflas ederken 40 bin öğretmen işsiz kaldı.

KOLEJLERDE ERKEN KAYIT KAMPANYALARI

2026-2027 eğitim yılı kayıtları için kolejler ÜFE ve TÜFE oranını beklemedi. Avantajlı erken kayıt indirimleri başladı. Okula göre ücretler 300 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor.

DOĞU’DA KOLEJİN ADI YOK

1-Ardahan: 16 bin 387 öğrencinin %1’i, yani sadece 146 öğrenci özel okulda.

2-Bitlis: 92 bin 68 öğrencinin yüzde 1’i, 985’i özel okulda.

3-Gümüşhane: 18 bin 458 öğrencinin yüzde 2’si, 280’i özel okulda.