Tepki çeken açıklama, Bakan Tekin’in geçtiğimiz günlerde Erzurum’da katıldığı bir okul açılışında dile getirdiği şu sözlerle başladı:

"Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar. Gidiyor; merdiven altında kurs açıyorlar."

Bu ifadeler, özel eğitim kurumlarında görev yapan binlerce öğretmenin tepkisini çekerken, sendika süreci yargıya taşıma kararı aldı.

“Öğretmenleri hedef gösterdi”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Bakan Tekin’in sözlerinin, öğretmenleri hedef gösterdiği ve öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyici ifadeler kullanarak hakaret suçunu; sistematik olarak öğretmenleri kamuoyu önünde hedef göstererek toplumun bir kesimini dahil olduğu meslek nedeniyle alenen aşağılama, nefret ve ayrımcılık suçlarını işlemiştir. Görevini kötüye kullanma ve resen tespit edilecek diğer suçlar açısından da gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep ediyoruz.”

Sendikadan sert açıklama: "Günah çıkarmaya çalışıyor"

Suç duyurusunun ardından sendika tarafından yazılı bir açıklama da yayımlandı. Açıklamada, Bakan Tekin’in açıklamalarına tepki gösterilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Yüz binlerce eğitim emekçisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumsuz politikaları nedeniyle Tekin’in sözünü ettiği merdiven altı ya da üstü kurumlarda sömürülmektedir. Bu kurumları liyakatle denetlemek, alternatif kaynak kullanan kurumlara gerekli yaptırımları uygulamak MEB’in asli görevidir. Ancak Yusuf Tekin, kamera ve mikrofon gördüğünde suçu hak arayan öğretmenlerin üzerine atarak günah çıkarmaya çalışmaktadır.”

Sendika açıklamasında Tekin’in söylemi, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu kapsamında değerlendirilirken, on binlerce öğretmenin bu açıklamalara karşı "öfke" duyduğu vurgulandı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın suç duyurusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı veya Bakan Yusuf Tekin cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.