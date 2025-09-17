Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temmuz ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunu açıkladı. Buna göre özel sektörün borcu temmuz 2025 itibarıyla 199,3 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki ay sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,1 milyar ABD doları artarak 188,6 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,4 milyar ABD doları artarak 10,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 3,2 milyar ABD doları artarken finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 0,7 milyar ABD doları azalış gösterdi. Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 2,9 milyar ABD doları artmış, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 0,8 milyar ABD doları azalış göstermiştir. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,3 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,1 milyar ABD doları artış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 188,6 ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %58,2'sinin ABD doları, %32,2'sinin Euro, %2,0'ının Türk lirası ve %7,6'sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 10,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %30,7’sinin ABD doları, %20,5’inin Euro, %47,2’sinin Türk lirası ve %1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Temmuz sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 59,4 milyar ABD doları olduğu görüldü. Bu tutarın 38,7 milyar ABD doları bankalara, 15,8 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,9 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara aittir.

