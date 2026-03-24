CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

Açıklamasında ekonomik krize değinen Özel iktidarı hedef aldı.

Özel şöyle konuştu:

Kötü haber; ÖTV bitti. Dünden itibaren ham petrole gelen zam doğrudan pompa fiyatına yansıtıldı. Bir kez daha uyarıyoruz. Erdoğan bir imzasıyla KDV'yi yüzde bire indirebilir. Eğer KDV'yi yüzde bire indirirse bugünkü pompa fiyatları yüzde 20 ucuzlayacak hem de ÖTV'den daha esnek bir müdahale alanında akaryakıt fiyatlarını yüzde 15-20 altında tutabileceğiz.

Bir kez daha uyarıyoruz. ÖTV'den ve KDV'den vazgeçmek vergi kaybı yaratacak ama o mazotla taşınan domatesten salatalığa, ayakkabıdan hırkaya; taşınan tüm mallara bir zam gelmesinden ve tüm sektörlerin ve esnafların yapacağı fiyat ayarlamalarından bizi koruyacak. Hürmüz Boğazı sorunu çözüldüğünde normal şartlardaki vergi gelirlerine geri dönülür ama hiç olmazsa enflasyon baskısından kurtulunur.

Bütün dünya pandemide doğrusunu yaptı. Elimizdeki para azalmadan bir şeye çevirelim; altı olan yedi faiz, 8 olan 9 faiz verdi. Enflasyonu çevirdiler. Bunu bütün dünyada yapmayan bir ülke vardı. Nas diyordu, faiz haram diyordu, ekonomistim diyordu. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'de enflasyon gerçekte yüzde 120'leri, 150'leri buldu. Halen daha uğraşıyoruz. Şu anda yüzde 30'larda. Bütün dünya giderken Mersin'e, bizi tersine götüren...

16 TAPU ID NUMARASI PAYLAŞTI

Konuşmasında 452 milyon TL'lik mal varlığı olduğunu iddia ettiği Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de eleştirilerini yönelten Özel "Yargıya güven yüzde 18'se o ülkede hiçbir şeye güven olmaz. Adalet Bakanlığı'nın başındaki bakanlar hangi partiden olursa olsun... Millete karşı sorumludur. Temas noktası Adalet Bakanlığı'dır. Millete sorumluluğu olan; milletten ve Allah'tan korkan birilerinin orada oturması lazım. Maalesef ne siyasetten gelen ne siyaset bilen; aksine siyasete özenen ama paçasından acemilik akan, gözünü hırs bürümüş bir atanmışla muhatabız" dedi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan yeni bir atamaya yönelik açıklamalarda bulunan bulunan Özel, kürsüden evraklar gösterdi. Atanan kişinin "Ak Toroslar çetesi" olarak adlandırılan bir yapının içinde bulunduğunu öne süren Özel, söz konusu kişinin üzerine kayıtlı 16 adet taşınmazın Tapu ID numaralarını kamuoyuyla paylaştı.

Geçtiğimiz hafta Ankara'daki tapuların gizlendiğini, ancak detaylı listeye ulaştıklarını belirten Özel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro yetkililerine açık bir çağrıda bulundu:

"190 yıl boyunca alacağı maaşla edinilmiş mal varlığı, mülk var. 16 tane taşınmazın her birinin ID numarası burada. Bu ID numaralarının yalan olduğunu söyleyen yok. Bakanlıklara sesleniyorum; bu 16 ID numarasından herhangi birisinde bir eksiklik, yalanlama varsa çıkıp söyleyin.

Bu 16 taşınmazın tamamının ID numaraları, ya yakın zamana kadar ya da şu an bu mallara sahip olduğunu gösteriyor. Bu ID numaralarını kimse yalanlayamıyor. Fazlasının olduğunu da iddia ediyoruz. Gösterdiği tapuların içinde yer almayan, aynı numarayla bir de bunlara bakalım. Gösterdiği kayıtta bu yok. Biz diyoruz ki bu evi 9 milyon liraya aldı, 3+1. Aynı tarihte 14 milyon TL'ye 2+1 satılıyordu. Açıklamayı TEMA İstanbul yaptı. Akın Gürlek'in evi satın aldığını söyledi. Eldeki bu açıklama ve bu belge Ağrı dağı kadar gerçek. Şimdi bu milletin karşısına geçip hesapları açalım, maaşının iki katı kadar olan para nereden gelmiş görelim. Geçen hafta 4 isim verdim. Biz kontrolünü yapmadan hiçbir şeyi açıklamıyoruz.

GÜRLEK'İN PARA TRAFİĞİNİ YÜRÜTEN İSİMLERİ AÇIKLADI

Gürlek'in iddialar üzerine dava açacağı yönündeki sözlerine yanıt veren Özel, "Açılmış bir dava yok ama ben dava açıyorum. O davada avukatlar tapu sicil kayıtlarını isteyecek ve kim doğru söylüyor millet görecek. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Özel Gürlek'in kabul ettiği "Mahal" projelerini yapan Türkerler İnşaat ile ilgili dikkat çeken bir bağlantı olduğunu ifade etti.

Türkerler İnşaat'a ait 2021 yılında takipsizlikle sonuçlanan bir dosyanın, Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olmasının ardından yeniden açıldığını ve firma lehine karar verildiğini belirten Özel, "Şimdi bu 27'şer milyon lira olan evlerin parasını hangi havaleyle ödedin, banka hesap hareketlerini gösterelim" çağrısında bulundu.

Özel, Gürlek'in mal varlıklarını ve para trafiğini yönettiklerini iddia ettiği dört kişinin ismini açıkladı. Mehmet Türkoğlu, Osman Dündar Çiftçi, Hayrettin Koç ve Selim Bozkurt isimlerini veren Özel, emekli polis Selim Bozkurt'un Gürlek'in ricasıyla RTÜK'te Daire Başkan Yardımcısı yapıldığını iddia etti.

Özel, "RTÜK'ten maaş alıyor ama işe gitmiyor. Üzerinde çok tapu vardı, şimdi boşaltma evresinde. RTÜK'ten 'böyle biri yoktur' diye bir açıklama duyduk mu?" diye sordu.

Kendisine AKP içinden 'yağmur gibi' bilgi ve belge geldiğini belirten Özel, bilgileri sızdıranlara seslenerek; "Bu belgeleri bize değil, kendi genel başkanınıza götürün. Çünkü her şeyi sizden daha iyi o biliyor. Bize duyulsun diye söylüyorsunuz, günü gelince doğruladıklarımızı kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.