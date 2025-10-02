İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı sürdürülen ve Anadolu Yakası'nın üç ilçesini birbirine bağlayacak olan Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli metro hattının ikinci etabında test sürüşü başarıyla tamamlandı.

Veysel Karani İstasyonu'ndan başlayan sürüşe İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB üst düzey yöneticileri de eşlik etti. Özgür Özel, test sırasında yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı vererek, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’a aynı anda 10 metro kazandıran Ekrem İmamoğlu’nun sesini kesenlere, yayılmasını engelleyenlere inat, kendisi metrolarda icraatlarıyla sesini duyurmaya devam ediyor. İstanbullular kendisini çok seviyor. Biz de en kısa sürede, İstanbul’un ve Türkiye’nin kendisine kavuşmasını bekliyoruz.”

2017'DE BAŞLADI YILLAR SONRA HAYATA GEÇTİ

Metro hattının temeli ilk kez Mayıs 2017'de atıldı. Ancak önceki İBB yönetimi döneminde yaşanan finansal sorunlar nedeniyle proje kısa sürede durma noktasına geldi. Yalnızca %4 fiziksel ilerleme sağlanan projede, ödemelerin yapılamaması sonucu Ekim 2018'de çalışmalar tamamen durdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte, Ekim 2019’da Deutsche Bank’tan sağlanan 110 milyon Euro’luk dış kredi sayesinde hat yeniden canlandırıldı. İlk etabı oluşturan Çekmeköy-Samandıra Merkez (4 istasyon, 6,5 km) bölümü, 16 Mart 2024’te hizmete açıldı.

Bugün test sürüşü gerçekleştirilen ikinci etap, Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonlarını kapsıyor. Toplamda 10,9 kilometre uzunluğundaki hattın tamamlanmasıyla Anadolu Yakası’nda raylı sistem ağı önemli ölçüde genişlemiş olacak.

Özgür Özel’den Siyasi Mesajlar: “Yerin altında da üstünde de gümbür gümbür geliyorsunuz”

“Deneme sürüşündeyiz. Biraz önce Hasanpaşa İstasyonu’nda durduk. Yolcumuzu güvenle indirdik. Yeni yolcularımızı aldık. İlerliyoruz. Bugün ziyaret ettiğim Ekrem Başkan'ın selamlarını bütün İstanbullulara iletiyorum. Metrolarda, İstanbul'a aynı anda 10 metroyu birden kazandıran Ekrem İmamoğlu'nun sesini kesenlere, sesinin yayınlanmasına engel olanlara inat, Ekrem İmamoğlu metrolarda, icraatlarıyla sesini duyurmaya devam ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz."

"YERİN ALTINDA ÜSTÜNDE GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORSUNUZ"

"Ekrem Başkan’ım Trabzon’a gitmiştim. Trabzonlulara sordum o gün için, ‘Kaç milletvekiliniz var?’ ‘Dört.’ ‘Kaç bakanınız var?’ ‘Dört.’ Eder 8. Büyükşehir onlardaydı. 9. Merkez ilçe onlardaydı. 10. On tane AK Partili Trabzon'a bir tane metro yapamamışlardı. ‘Ama bir tane Trabzonlu CHP'li, İstanbul'a 10 tane metro yapıyor’ demiştim. Şimdi onlardan altıncısının test sürüşünü gerçekleştiriyoruz. Gerçekten birileri 12 metrekarelik bir yere sizi hapsetseler de İstanbul'da yerin altında, yerin üstünde gümbür gümbür geliyorsunuz. İstanbullular sizi çok seviyor. Biz de en kısa sürede, İstanbul'un ve Türkiye'nin size kavuşmasını bekliyoruz."

Özel, geçmiş dönem Ulaştırma Bakanı olan Adil Karaismailoğlu’nun, bu projelerin durdurulduğu dönemde İBB’de görevli olduğunu da hatırlatarak, AK Parti iktidarını projeleri engellemekle suçladı.

"10 METRO HATTININ 6'SI TAMAMLANDI"

Test sürüşüne katılan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, proje hakkında bilgi verirken, İBB yönetimi olarak 2019’da göreve geldiklerinde metro projelerinin %2-4 seviyelerinde olduğunu vurguladı:

“Bugün geldiğimiz noktada, 10 projeden 6’sını tamamladık. 4’ünde inşaatlarımız hızla sürüyor. İncirli–Sefaköy–Beylikdüzü hattının da kredisi hazır, ancak yatırım programına alınmadığı için kullanılamıyor.”

“HACZEDİLEMEZ HESAPLARIMIZA YANDAŞ ŞİRKETİN TALEBİYLE HACİZ KOYDU”

"İBB’nin, yurt dışından, böyle adı belli özel bir proje için getirdiği para, belli bir hesapta duruyor. Ve o, haczedilemez hesap. Çünkü almışız, o parayı bunun için kullanmışız. Yıl sonunda ödemesi var. O hesaba ödeme yapacağız ki Türkiye'den bir daha biz ya da bir başkası ‘Kredi istedin de dünyaya siz borcunuzu ödemiyorsunuz’ demesin diye. O yüzden o hesaplar, kanuna göre haczedilemez hesaplar. Ama o hesabımızdaki paramıza, Ziraat Bankası tarafından, haczedilemez hesabımıza bir yandaş şirket tarafından haciz kondu ve o parayı aldılar. Aslında aldıkları para, yandaş şirketin haczettiği para, İstanbul'a kötülük diye yaptığı para, Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını zedeleyen bir haciz işlemi. Bunu da hatırlatmak isteriz.”