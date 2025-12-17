Erken seçim tartışmalarının yeniden alevlendiği süreçte kamuoyu araştırmaları da art arda yayımlanıyor.

ORC Araştırma’nın Aralık ayı kapsamında yaptığı “Gençlerin siyasi parti oy tercihleri” başlıklı ankette, 17-26 yaş grubunda CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer aldı.

AKP’nin oy oranı yüzde 26,1 olarak ölçülürken, Zafer Partisi yüzde 7,2 ile üçüncü, MHP ise yüzde 6,4 ile dördüncü sırada listelendi.

'BİZ BU ANKET FİLMİNİ DAHA ÖNCE İZLEMİŞTİK'

Anketin ardından Bora Alp, “Biz bu anket filmini daha önce izlemiştik. Filmin sonu ‘Ülkücü Hareket diye bir şey var’ şeklinde bitmişti” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bora Alp, son dönemde emekli Albay Orkun Özeller’e yönelik mesajıyla da gündeme gelmişti.

Orkun Özeller’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikâyeti üzerine cezaevine girdiği belirtilmiş; Özeller ise PKK’ya karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle hedef alındığını ve susturulmak istendiğini öne sürmüştü.