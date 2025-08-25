Ünlü oyuncu Özge Borak da üniversiteli oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, YKS’ye girerek üniversiteyi kazandığını duyurdu.

Yaklaşık iki yıllık yoğun çalışmanın ardından YKS başarısıyla istediği üniversiteye yerleşen Özge Borak, mutluluğunu, "Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım" sözleriyle paylaştı.

Özge Borak, paylaşımında iki yıl boyunca tatil yapmadan çalıştığını belirterek; "Şimdi paylaşacağım bilgiyi bu fotoğrafla paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü yaklaşık iki sene tatilsiz çalışmıştım ve bu yaz tatilinin ilk günleriydi bu fotoğraf. Aklımdan iyisiyle kötüsüyle iki kış, bir yaz boyu olanlar geçerken, onlara tatil yapmaya başlamama inanamayışım ve “Üniversite sınavı ne olacak acaba?” sorusu eşlik ediyordu. Düşündükçe, aklımdakilere hâlâ “nasıl olur?” diye anlam veremediklerim var; bazıları için memnuniyetim arttı, bazıları çözüldü, kimini olduğu gibi kabul ettim, duruyor olduğu yerde. Fakat bugün düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu: Tercihler açıklandı ve yeniden öğrenci olacak olmanın heyecanı sardı. Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun."