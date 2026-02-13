Burdur merkez Bağlar Mahallesi’nde 10 Haziran 2025’te meydana gelen olayda, Seray Öztürk (25) ve Tülay Alan (22), mahkemelik oldukları Adnan Bedir’in evinin bulunduğu siteye gitti. Seray Öztürk parkta beklerken, Tülay Alan evde bulunan Özge Çetin Bedir (35) ile tartıştı.

BOĞAZINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Tülay Alan, iki çocuk annesi Özge Çetin Bedir’i boğazından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendilerini ihbar etti. Eve giren ekipler, Özge Çetin Bedir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Seray Öztürk ve Tülay Alan’ı yakalarken, Adnan Bedir ve Vedat Ö. isimli bir kişiyi daha gözaltına aldı. Tutuklanan Adnan Bedir, Seray Öztürk ve Tülay Alan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın yargılaması Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"ÇOCUKLARIMI ÇOK ÖZLEDİM"

Duruşmaya tutuklu sanıklar Adnan Bedir, Seray Öztürk, Tülay Alan ile Özge Çetin Bedir'in babası Mehmet Çetin, annesi Şefika Çetin ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Özge Çetin Bedir’in eşi Adnan Bedir mahkemedeki ifadesinde, "Ben kimseyi yönlendirmedim. Onlara eve gidin demedim. Ben neden suçlanıyorum. Eşimin cenazesine katılamadım. Mezarının nerede olduğunu bilmiyorum. Çocuklarımı çok özledim. Çocuklarımı görmek için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Tülay Alan ise "Bütün yaşananlar için çok üzgün ve pişmanım. Ben üniversitede okuyan bir öğrenciyim. Hayatım ne hale geldi? Nasıl bu duruma geldim? Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" derken; diğer tutuklu sanık Seray Öztürk ise "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Yapmadığım bir suçun cezasını almak istemiyorum" ifadesini kullandı.

"ADNAN BEDİR BU İŞİ BU KIZLARA YAPTIRDI"

Özge Bedir'in babası Mehmet Çetin, mahkemede, "Sanıkların en yüksek şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim bir tek kızım vardı. 2 üniversite bitirdi. Kızımı okutmak için 32 yıl kamu görevinde çalıştım. Adnan Bedir bu işi bu kızlara yaptırdı. Tasarlayarak kızımı öldürdüler" dedi. Anne Şefike Çetin ise "Benim canımı benden aldılar. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanıklardan Özge Bedir’in eşi Adnan Bedir’in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurularak yurt dışı yasağı ve ev hapsiyle tahliyesine, diğer tutuklu sanıklar Seray Öztürk ve Tülay Alan’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

"BU NASIL ADALET?"

Mahkeme çıkışında gazetecilere konuşan Özge Çetin Bedir'in babası Mehmet Çetin, "Benim bir kızım vardı o da toprak altında. Bunları burada serbest bırakıyorlar anlamadım ben bu işi. Benim kızımı elimden aldılar, bunu tutuksuz yargılıyorlar. Nasıl oluyor anlamadım? Öldüren adam serbest kalıyor. Bu nasıl adalet" dedi.

Çetin ailesinin avukatı Vesile Atay ise şunları söyledi:

"Bizim için bu karar büyük bir hayal kırıklığı oldu. Cinayette eşinin de parmağı olduğu toplanan delillerle sabitken Adnan Bedir'in ev hapsiyle serbest bırakılması hayal kırıklığına sebep olmuştur. Bu kararın adaletsiz bir karar olduğu düşüncesindeyim, insanların acısına acı katmıştır. Verilen karara itiraz edeceğiz."