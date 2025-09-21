Bu sezonun ilk Türk konuğu olarak programa çıkan oyuncu, ALS hastalığı nedeniyle kaybettiği babasından söz ederken gözyaşlarına boğuldu. O anlar, programın tanıtım videosunda da yer aldı ve “Özge Özpirinçci, babasını hatırlayınca duygulandı” notuyla paylaşıldı. Söz konusu programın önümüzdeki günlerde ekranlarda yayınlanacağı açıklandı.

Yeni Dizisiyle Seyirci Karşısında

39 yaşındaki başarılı oyuncu, son olarak Sandık Kokusu dizisiyle ekranda yer almıştı. Özpirinçci, bu sezon ise Sakıncalı dizisiyle izleyiciyle buluşacak. Dizide, daha önce İlk ve Son projesinde birlikte rol aldığı Salih Bademci ile başrolü paylaşacak.