Ankara'da yaşayan Elif Nasır, 4 Aralık 2022'de Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un avukat babası Haydar Ulusoy'a aracıyla çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan avukatlık yapan emekli albay Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Tutuksuz yargılanan Nasır, iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Babasını kaybetmenin acısını sosyal medya paylaşımlarında sıkça dile getiren Özge Ulusoy, son olarak duygusal bir mesaj daha yayımlayıp adalet beklentisini yineledi.

"SENİN GİBİ BİR ADAMI ADALETLE UĞURLAMAK İSTİYORUZ"

Ünlü manken "Her gün çok ama bugün aşırı çok özledim seni baba... Kalbim bir başka acıyor bugün nedense... Hâlâ adaletin yerini bulması için bekliyoruz... Bize yaşattıklarını yaşayacaklarına eminim ilahi adalet var çünkü ama acımız bir nebze de olsa o katil hapse döndüğünde hafifleyecek tabii ki... Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz... Seni çok seviyorum ve çok ama çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.