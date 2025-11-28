Romanya basını, ülkenin Savunma Bakanı Ionuț Moșteanu’nun özgeçmişinde okuduğu üniversite hakkında yalan söylediğini ortaya çıkardı.

Olaydan sonra Savunma Bakanı istifa etti. Durumdan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Bakan, Rusya tehdidi altında olan ülkesinde dikkatleri üzerine çekmek istemediğini ifade etti.

Bakanın özgeçmişinde gösterdiği Athenaeum Üniversitesi resmi açıklamasında Moșteanu’nun “üniversitenin öğrencisi olmadığını” duyurdu.

Libertatea’nın ulaştığı belgelere göre diploması ise eğitimin tamamlanmasından 16 yıl sonra 2015’te alındı.

HATA YAPMIŞ

Bakan, haberler üzerine sosyal medyadan asıl üniversitesinin diplomasını paylaştı ve “2016’da internetteki bir şablonla aceleyle hazırlanan bir özgeçmişimde bir hata kaldı” dedi.

Soruşturmanın yayımlanmasının ardından muhalefet partileri savunma bakanının istifasını istedi.

PSD Senato Grubu lideri Daniel Zamfir, Moșteanu’nun kamu görevlerine atanmasının “yasayı ihlal ederek yapıldığını” söyledi.

AUR lideri George Simion ise “CV’de yalan söyleyen bir bakan Romanya Ordusunu yönetemez” diyerek tartışmalara katıldı.