42 yaşındaki şarkıcı Murat Dalkılıç ile 29 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya altı aydır birlilkte. Aşkları tam gaz devam eden sevgililer ailelerini tanıştırdı. Özgü Kaya'nın anne-babası, Murat Dalkılıç'ın babası ile yılbaşı yemeği yedi. Dalkılıç gitar çaldı. Kaya'nın babası da müstakbel damada eşlik etti. SEVGİLİSİ İÇİN AYVALIK'A TAŞINDI Murat Dalkılıç sevgilisini yeni projesinde yalnız bırakmamaya karar vermişti. Yoğun iş temposu nedeniyle Kaya'yı göremediğini söyleyen Dalkılıç, "Özgü'ye, 'Hadi ben de seninle geleyim' dedim. O yüzden Ayvalık'a taşındım. Günlük her şeyine şahit oluyorum orada" demişti.

