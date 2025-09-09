Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur 2015 yılında dünya evine girmişti. Çift, 2017 yılında yollarını ayırma kararı almıştı.

Daha sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenirken 2020'de üç yıllık ilişkisini bitiren Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş ile sevgili olmuştu. Akbaş ile de sekiz ayın ardından geçen sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.

Tüm bunların ardından Murat Dalkılıç Edda Dora ile sevgili oldu. Ancak bu ilişkide de aradığını bulamayan şarkıcı yeni aşka yelken açtı.

41 yaşındaki Murat Dalkılıç, 29 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşamaya başladı. İkili 4 aydır birlikte.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiçeği burnunda çift, önceki akşam çıktıkları yemek sonrası ilk kez yan yana görüntü verdi.

AŞKIN FORMÜLÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Özgü Kaya geçen günlerde aşkın üç formülünü açıklamıştı. Aşkta heyecan, saygı ve tutkunun en önemli bileşenler olduğunu vurgulayan oyuncu, "Tutku olmazsa olmaz birisiyim. Enerjim bir anda değişiyor, daha pozitif ve mutlu birine bürünüyorum. Aşkın bana kattığı en güzel şey içimdeki pozitifliği artırması" demişti.