Yönetmenliğini İlker Çatak'ın üstlendiği "Sarı Zarflar" filmi, 76. Berlin Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu. Filmdeki performansıyla Gümüş Ayı ödülüne aday gösterilen Özgü Namal, düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin, "Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

"YAPILAMAYAN BİR ŞEYDEN ÖTÜRÜ BURADA DEĞİLİZ"

Sorudaki, filmin Türkiye'de çekilmesinin mümkün olmadığına dair imaya itiraz eden Namal, durumu düzelterek şu ifadeleri kullandı: "Bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden ötürü buradayız."

"KATMANLARIN BİRLEŞMESİ OLAĞANÜSTÜ"

Performansına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Namal, yönetmen İlker Çatak’ın Almanya atmosferine olan hakimiyeti ile oyuncuların getirdiği enerjinin birleşmesinin filme katkı sağladığını belirtti. Namal, "Katmanların birleşmesi böyle bir şey, bence ondan dolayı ortaya olağanüstü bir güzellik çıktı" dedi.