

Özgü Namal iki gün önce trafik kazası geçirdi.

Oyuncu, okulların da tatil olması nedeniyle iki çocuğunu da yanına alarak rol aldığı 'Kıskanmak' dizisinin setine gitmek için yola çıktı. Namal'ın şoförünün kullandığı araca Beykoz yolunda başka bir araç çarptı. Namal, çocukları Nefes ile Su ve şoförü emniyet kemerlerinin bağlı olması ve hava yastıklarının açılması nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay yerine gelen ambulansla Özgü Namal ve çocukları ile şoför, hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından hastaneden çıkan oyuncu, "Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiç bir şeyim yok. İfademizi verdik" dedi.

KAZA ANINI ANLATTI

Dün Brand Week İstanbul'a katılan ve 'Güçlü kadın' temalı bir konuşma yapan oyuncu kaza anını anlattı. Özgü Namal, şunları söyledi:

"İtfaiye aracı tam virajda bize çarptı. Araba tur attı. Hava yastığı açılınca kaburgalarım zedelendi. 10-15 dakika nefessiz kaldım."

"Çocuklar çok korktu. Elem Su'nun dudağı patladı. Nefes de öne çarptı. Allah korudu."

"Sete 5 dakikalık mesafedeydi. İlk setin ambulansı geldi. Bir süre korse takacağım."

"Emniyet kemerimiz bağlı olmasaydı ve hızlı gidiyor olsaydık bugün muhtemelen burada olmazdık."

"Birimizin dudağı şiş, birimiz korsesiyle güçlü kadın kahramanları göstermek için ayağa kalktık ve devam ediyoruz."