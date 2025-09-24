Kayyum Krizi Kongreyle Aşıldı

İstanbul İl Yönetimi’nin mahkeme kararıyla görevden alınması ve yerine kayyum atanmasıyla başlayan gerginlik, CHP’nin olağanüstü kongre kararıyla yeni bir boyut kazandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tartışmalı ara kararı sonrası il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in görevlendirilmesi, parti içinde “direniş” sürecini tetiklemişti. Bugün Beşiktaş’taki Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde sandıkların kurulmasıyla birlikte süreç bambaşka bir aşamaya geçti. Kongre alanında polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.

Mahkeme Kararına Karşı “Satranç Hamlesi”

Kongre saat 11.00 sularında başlarken, aynı dakikalarda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden kongrenin durdurulmasına ilişkin yeni bir ara karar geldi. Tebligat için salona gelen görevlilerle tansiyon yükseldi. CHP’li yöneticiler, krizi “satranç hamlesi” olarak nitelendirilen bir taktikle yönetti. Görevlilere, sözlü tebligat için getirilen beş sayfalık tutanağı kelime kelime yazdırarak zaman kazandı. Bu strateji, gözler YSK’nın vereceği nihai karara çevrilene kadar devam etti.

YSK Noktayı Koydu: Kongre Durdurulamaz

Kritik an ise saat 13.55’te geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kongrenin devamına onay vererek tartışmaya son noktayı koydu. Kurul, kararında şu ifadeleri kullandı:

“Kurulumuzun yaptığı toplantı sonucunda daha önce de belirtildiği üzere başlamış bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa’nın 79. maddesi ve seçim hukukuna ilişkin hükümler uyarınca mümkün değildir. Bu nedenle İstanbul Olağanüstü Kongresi’nin devamına karar verilmiştir.”

YSK’nın bu açıklaması kongre salonunda büyük coşkuyla karşılandı. Delegelerin iradesiyle sandıktan çıkan sonuç, Özgür Çelik’i yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna taşıdı.