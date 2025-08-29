CHP İstanbul İl Kongresi'ne hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame hazırlarlandı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da arasında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında “Oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.