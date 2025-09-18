Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in il binasına 'giriş izni' verdiği Özgür Çelik'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le isim benzerliği dikkat çeken Çelik için "tedbirli ihraç" sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

HalkTV'de yer alan habere göre, CHP Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik, parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle, Tüzüğün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Söz konusu karar, 15 Eylül 2025 tarihinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda oybirliğiyle alındı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Çelik'in il başkanlığından paylaştığı bir fotoğraf gündem olmuştu.

Söz konusu paylaşıma "Bizden "Padişahın sofrasından gelene selam bile yok" İstanbul İl Başkanlığımızdayız" notunu düşen Çelik'e CHP'lilerden tepki gelmişti.

Çelik'in bir kullanıcının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duvardaki fotoğrafına yönelik paylaşıma verdiği "O gün de paylaşacağız" yanıtı da dikkat çekmişti.