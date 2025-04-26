Yandaş medyada soruşturma dosyasına girdi denerek dolaşıma sokulan görüntüler kamuoyunun gündemine oturdu. 12 Ekim tarihli görüntülerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalar bir otele bavullarla giriş çıkış yaparken görüntüleniyor. Aynı görüntülerde İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen güvenlik kamerasını bantla kapatırken görüntülendi.

AKP'ye yakın medyada para dolu olduğu iddia edilen bavulların içeriğine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklama yaptı.

“Kamera kapatma meselesini açıklayalım. Türkiye kamuoyu 2019’daki iki seçim arasında Ekrem İmamoğlu’nun bir gazeteciyle otelde yaptığı görüşmenin görüntülerinin servis edildiğini hatırlayacaktır. Yine yakın zamanda, bir karlı İstanbul gününde Ekrem İmamoğlu’nun bir balıkçıda yemek yediği görüntüleri de kamuoyuna sunulmuştu. Bu olaylar sonrası, İmamoğlu’nun güvenlik ekibi, sadece toplantı yapılan alanlarda kameraları kapatma ihtiyacı hissetti. Otelin tamamının kameraları kapatılsaydı zaten Sayın İmamoğlu’nun oraya giriş-çıkış görüntüleri de olmazdı. Kişisel verilerin korunması kapsamında, toplantı yapılan odalarda kameraların kapatılması son derece normal bir uygulamadır. Daha önce başka bir otelde ve restoranda görüntüleri servis edilen bir kişinin, güvenlik nedeniyle böyle bir önlem alması doğaldır”

VALİZLERİN İÇİNDE SİNYAL KESİCİLER VAR

Kayıtlara yansıyan valiz taşıma görüntülerine ilişkin de konuşan Çelik, valizlerin içinde sinyal kesicilerin (jammer) bulunduğunu söyledi.

Yanında getirdiği iki valizi açarak sinyal kesicileri kamuoyuna gösteren Çelik, “Bu valizlerin içinde ne var? Valizlerde sinyal kesici cihazlar bulunuyor. Bu cihazlar, güvenlik ekipleri tarafından toplantılarda kullanılıyor. Neden valizle taşınıyor? Çünkü bu cihazlar 20-25 kilo ağırlığında ve elde taşımak zor. Güvenlik ekipleri bu yüzden valiz kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Sözlerine, “Peki Ekrem İmamoğlu neden sinyal kesici kullanıyor?” Diye devam eden Çelik, İmamoğlu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış özel koruma kararı ve dört polis koruması olduğunu söyledi.

'BAVUL YALANI DA PATLADI'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bavul yalanları da patladı. Bu kumpas eninde sonunda boşa düşecek, tüm tezgahlar mutlaka çökecek. Hakikat, en büyük gücümüzdür."