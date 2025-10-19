Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin durdurulması talebinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesinin ardından saat 13:00'te Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde başladı. Sabah 08.00 itibarıyla partililer ve görevliler hazırlıklara başlarken, delegeler de sabahın erken saatlerinden itibaren kayıt işlemlerini tamamladı.

'SİYASALLAŞMIŞ YARGININ OYUNCAĞI...'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kongredeki konuşmasında kayyum olarak atanan ve partiden ihraç edilen Gürsel Tekin’e göndermede bulundu:

“Kendisine CHP’liyim deyip siyasallaşmış yargının oyuncağı olanlar var. Şu kadar yıllık CHP’liyim’ diyerek olmaz. Er meydanı burada varsa kendinize güveniniz aday olun yarışalım. İşte minder, işte er meydanı... Nasıl 19 Mart’ta bir darbe girişimini püskürttüysek, hep birlikte kayyımları da püskürttük. Erken seçim sandığı er ya da geç milletin önüne gelecek, yenileceksiniz.”

'TÜM SALDIRILARA RAĞMEN TARİH YAZIYORUZ'

Çelik, konuşmasında partisine yönelik baskılara da değinerek, “CHP, ceberut bir iktidarın saldırısı altındadır ama dimdik ayaktadır. Belediye başkanlarımız tüm baskılara rağmen tarih yazıyor. Yargı tacizleriyle, operasyonlarla CHP’yi durduramayacaklarını gördüler, şimdi de kurumsal kimliğimize saldırıyorlar” dedi.

'KORKU DUVARI SARAÇHANE'DE YIKILDI'

CHP İstanbul İl Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu topraklara adaleti, demokrasiyi biz getireceğiz. Trump’ın kapılarında meşruiyet arayanlara karşı ülkemizi dış politikada onurlu hale getireceğiz. O korku duvarı Saraçhane’de öğrencilerle, kadınlarla yıkıldı. ‘12 metrekarelik hücremde saraydakilerden daha özgürüm’ diyen İmamoğlu ile o duvar yerle bir oldu.”