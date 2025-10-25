CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "casusluk" soruşturması kapsamında yarın saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için çağrıda bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 26 Ekim Pazar saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi’ne ifade vermeye geliyor. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde demokrasimizi ve Türkiye’mizi savunmak için buluşuyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu yarın saat 11.00'de Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, "Çağlayan’da olacağız" ifadelerini kullandı. Çağrıya göre partililer ve yurttaşlar, yarın saat 11.00’de Çağlayan Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro çıkışında bir araya gelecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

