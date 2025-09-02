CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'KARAR HUKUKİ DEĞİL SİYASİDİR'

"- Bugün bir karar açıklandı. Açıklanan karar hukuki değil siyasi bir karardır. Bu kararın amacını biliyoruz. CHP olarak 31 mart seçimlerinde Türkiye'nin Birinci Partisi olduk. İstanbul'da 14 belediye sayımızı iki katına çıkardık. 300 gündür büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bu adalet demokrasi ve özgürlük mücadelemizi kesintiye uğratmak istiyorlar. Ayrıca CHP Genel Merkezinin aldığı kararla kongre süreci başlamıştır. Şuana kadar kongre süreçleri sağlıklı ilerlemektedir. İkinci amaçları partimizin kongre sürecini durdurmaktır. Temel amaçları yargıyı demoklesin kılıcı gibi partimizin üzerinde sallandırmaktır."

'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

"- Az önce milletvekillerimizle, Parti Meclisi üyelerimizle, İlçe Başkanlarımızla, Belediye Başkanlarımızla, Gençlik ve Kadın Kollarımızla toplantıyı gerçekleştirdik. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukukçularımız bu kararı itiraz edecekler. Biz il binamızda olacağız. Görevimizin başındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Genel Başkanımız öncülüğünde MYK'mız toplantı halinde. Saat 20.00 gibi açıklama yapacak."

'KURULTAYLARIMIZ PIRIL PIRILDIR'

"- Şunu ifade etmek isteriz CHP'nin kongreler süreci de pırıl pırıldı önceki 38. Olağan kurultayımızda il kongrelerimizde pırıl pırıldır, tertemizdir. Başlayan süreçlerimizin devamını sağlayacağız. Bu karar hukuki değil siyasidir. Bu karar mahkemeler tarafından değil yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmek isteyenlerin aldığı karardır. CHP'siz Türkiye istiyorlar. Muhalefeti dizayn etmek istiyorlar."

'HİÇBİR CHP'Lİ BU KARARI KABUL ETMEZ'

"- Buradan çok açık ifade etmek isteriz. Hiçbir CHP'li bu karara uymaz. Gerçek CHP'li olan tek bir kişi bile bu karar uymaz. CHP Türkiye'mizde parti içi demokrasiyi yaşatan yegane partidir. Bizde mahallelere sandıklar kurulur delege seçilir. Onlar il delegelerini seçerler. Mahalleden başlayarak kurultaya kadar partiyi kimin yöneteceğine delegeler karar verir. Kongrelerimiz pırıl pırıldır. Kongreler mesele olacaksa Ankara'da tek bir kararla il başkanları seçilen kongrelere bakılmalıdır. Cebinde CHP üyelik kartını taşıyan kimse bu karara uygun davranmaz. Bu kararı CHP'lilerin reddedeceğini biliyoruz. Bu karar tüm Türkiye'mizin meselesidir. Kararın açıklandığı anda borsada ciddi bir düşüş yaşandığını takip ettik. Bu kararın Türkiye demokrasisine maliyeti vardır."