Memur ve emeklilerin maaş zam oranları netleşirken, milyonlarca asgari ücretli de yeni yılda yapılacak artışı bekliyor. 2025 yılında yüzde 30 zam yapılan asgari ücret için gözler yeniden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrilmiş durumda. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı zammına ilişkin beklentilerini paylaştı.

"EN DÜŞÜK MAAŞ KİRAYI KARŞILAMIYOR"

Bir televizyon programında konuşan Erdursun, hükümetin enflasyonu düşürmeye odaklandığını ancak alım gücünün zayıflamaya devam ettiğini belirtti. “Bugün en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira. En düşük kira ise 20 bin lira. Yani emekli maaşı kiraya dahi yetmeyecek” dedi.

İşverenin çalışanına fazladan ödeme yapmak istediğinde devletin önemli bir kısmını vergi olarak aldığını vurgulayan Erdursun, “Bu düzenlemeler değişmeden refah seviyesine ulaşmak zor” ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ARTIŞ VE VERGİ İNDİRİMİ ÖNERİSİ

Enflasyonun sıfırlanmasının dahi alım gücünü artırmayacağını söyleyen Erdursun, çözüm için farklı yöntemler önerdi. “Maaşların enflasyonun üzerinde artırılması, seyyanen zam yapılması, vergilerin azaltılması ve sigorta primlerinin düşürülmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde ücretlere gerçek anlamda destek sağlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

"ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 20 ZAM GELİR"

Asgari ücretteki artışa ilişkin net oran veren Erdursun, yılbaşında en az yüzde 20’lik bir zam yapılacağını söyledi. Erdursun, “Devlet, işverene maliyeti artırmadan bu artışı desteklemeli. İşsizlik sigortası fonu gibi kaynaklarla hem işveren hem çalışan korunabilir” dedi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANLARI

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesini beklediğini ifade eden Erdursun, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 18 oranında zam yapılacak. 2026 için hedeflenen enflasyon yüzde 16. Bu nedenle asgari ücrette de yüzde 20 civarında artış ihtimali çok yüksek” diye konuştu.

22 bin 104 lira olan asgari ücret 2026 yılında en az yüzde 20 zam yapıldığında ise 26 bin 524 liraya yükseliyor.