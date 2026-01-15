En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilirken, yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşlarının bu artıştan sınırlı şekilde yararlandığına dikkat çekildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya’daki köşe yazısında, emekli maaşları arasındaki farkın giderek daraldığını ve bu durumun sosyal güvenlik sisteminde yeni sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Erdursun, “Ocak ayı itibarıyla asgari ücret 22.104 liradan 28.075 liraya çıkarıldı. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı 16.881 liradan 20.000 liraya yükseliyor. İlk bakışta bu artışlar önemli gibi görünüyor” sözleriyle süreci değerlendirdi.

HAYAT PAHALILIĞINA MAAŞ ETKİSİ

En düşük emekli aylığı idari bir kararla artırılırken, bu tutarın üzerinde maaş alan milyonlarca emeklinin aylığına yalnızca yüzde 12,19 oranında artış yapıldı. Erdursun, bu artış oranının resmi enflasyon farkını yansıttığını ancak hayat pahalılığını telafi etmediğini belirtti.

Erdursun, en düşük emekli aylığına yüzde 12,9 yerine yüzde 18,48 oranında artış yapılmasının da alım gücünü artırmadığını ifade ederek, en düşük aylık dışındaki emekliler için düzenleme yapılmamasının sistemde yeni bir denge değil, yeni bir bozulma yarattığını söyledi.

YILLARA GÖRE MAAŞ FARKLARI

Paylaşılan verilere göre:

Ocak 2019’da hazine katkısıyla en düşük emekli aylığı 1.000 TL, ortalama emekli aylığı 2.090 TL oldu. Aradaki fark yüzde 109 olarak kaydedildi.

Temmuz 2025’te en düşük aylık 16.881 TL, ortalama aylık 20.992 TL seviyesine çıktı. Fark yüzde 24’e geriledi.

Ocak 2026’da en düşük aylığın 20.000 TL, ortalama aylığın ise yaklaşık 23.551 TL seviyesine çıkması öngörüldü. Bu durumda fark yüzde 18’e indi.

Erdursun, “Yani sistem, ortalama emekli aylıklarını yukarı taşımıyor; en düşük aylığa doğru aşağı çekiyor. Bu tabloya refah artışı demek mümkün değil” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret artışına da değinen Erdursun, “2026 yılı için açıklanan hedef enflasyon doğrultusunda, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması büyük ihtimalle gündeme gelmeyecek” ifadesini kullandı.

Erdursun, “Ocak ayında yapılan zam, tüm yılın yükünü taşıyacak. Enflasyon hedefin üzerinde gerçekleşirse, reel kayıp kaçınılmaz olacak. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar da yıl içinde zam alamayacak. Yani yalnızca asgari ücretliler değil, orta gelir grubu da alım gücü kaybı yaşayacak” dedi.

Kritik bir ayrıma dikkat çeken Erdursun, “Sorun, en düşük emekli aylığının artırılması değil. Sorun, ortalama emekli aylığının ve ortalama ücretin korunamaması” değerlendirmesinde bulundu.

SGK SİSTEMİ UYARISI

Erdursun, yüksek prim ödeyen kişilerin enflasyon karşısında korunamadığı bir sistemde daha fazla prim ödemenin anlamsızlaştığını ve bu durumun 2026 yılı sonrasında SGK sisteminde sorunlara neden olacağını belirtti.

Erdursun, “Ücretler artıyor olabilir; ancak alım gücü korunmuyorsa, bu artışların toplumsal karşılığı yoktur. Gerçek refah, nominal zamlarla değil, reel gelirlerin korunmasıyla sağlanır” ifadelerini kullandı.