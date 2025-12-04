CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda geçerli bin 333 oyun tamamını alarak yeniden partinin genel başkanı seçilen Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Özel, soruşturma sürecinde ortaya atılan iddiaların 237 günde hazırlanan iddianamede yer almamasına dikkat çekerek "Bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması gerekiyor" dedi.

Bugün verilen ara kararla tahliye olan 19 kişiye dair Özel, "Arkadaşlarımıza 'Pardon biz sizi tutukladık ama iddianameye ekleyecek bir şey bulamadık' diyorlar. Yazık bu insanlara, bu insanlar aylardır neden tutuklu kaldı!" diye konuştu.

Özel’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tayyip Bey de iddianamenin arkasından çekildi görüyorsunuz. İddianame ilk çıkmadan önce, 8 ay önce "İddianame bir çıksın, bir aya kadar birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar." 8 ay sonra iddianame konuşan bir tane AK Partili yok. İddianame konuşan AK Parti yerine gazeteciler var. Onlar yalan yanlış bilgilendirilmiş yaz boyunca, üfürmüş, 1200 tane cep telefonunun İBB tarafından satın alınıp 1200 CHP delegesine dağıtıldığı ispatlandı diyor, iddianamede bir kelime yok. Öbürü diyor Fatih Keleş'in buradan 2 milyon Euro çıktı diyor parkenin altından, hiç öyle bir şey yok. Şimdi soruyorlar arkadaşlara, soruyoruz, video oynatıyoruz. Hani bunlar? Birisi "Ben öyle duymuştum, her duyum doğru çıkacak diye bir şey yok" diyor. Öbürü de diyor ki "İnsanlar bazen yalan söyler", yalan söyleme hakkı gibi bir şey geveliyor yani. Olur mu ama? E bunlarla insanlar içeride. O yüzden TRT'den yayınlanmamasının ben ikinci gerekçe, yani yaz boyunca yapılan iftira ve haysiyet cellatlığının yine TRT'den... Çünkü TRT'nin farklı bir kitlesi var. Hani bir ara şey olmuştu seçim sonuçları, sadece TRT'nin izlendiği yerlerde AK Parti 2,5 milyon fazla oy aldı falan gibi. O seçmene biz çıkıp takır takır anlatmayalım diye, arkadaşlarımız kendilerini o mecrada savunamasın diye şimdi o sözlerinden dönmüş görünüyorlar.

"15.5 MİLYON İNSAN GELDİ OY VERDİ"

Şimdi şu anda Ekrem Başkan ne Özgür Özel'in ne CHP'nin, şu anda milletin adayıdır. Niye? Bir partinin genel başkanı talebi halinde doğal olarak o partinin adayıdır. Ben bunu kendi adıma, bu hakkı kullanmayacağımı söyledim. Partinin yetkili organları aday belirler. Bunu daha geniş bir yetkiyle kullanacağımızı söyledik. Ön seçim dedik. Ön seçimin gününe tutuklama yaptılar, mahkeme koydular, tam o gün tutuklama yaptılar. Dayanışma sandığı dedik, ki tüzüğümüzde de halk yoklaması olarak yeri var. Biz adına dayanışma sandığı dedik. 15.5 milyon insan geldi oy verdi.

Yok efendim köşe yazarlarına notlar gidiyor AK Parti iletişim ekibinden, hatta Cumhurbaşkanlığı iletişim ekibinden. Biz onlara erişiyoruz ve söylüyoruz, inkar da etmiyorlar. "Efendim bu hafta yoğun bir şekilde şey yazılsın; İmamoğlu, Özgür Özel İmamoğlu'nu tasfiye etti, şimdi Mansur Yavaş'ı tasfiye edecek, kendi aday olacak bilmem ne." Buradan benimle Ekrem Başkan, Ekrem Başkanla ben, benle Mansur Başkan, Mansur Başkanla Ekrem Başkan arasında sanki bir hani kendi partilerinde olan saray oyunları bizde varmış gibi.

"A, B, Z PLANIMIZ EKREM İMAMOĞLU"

Ya biz Ekrem Başkan tutuklandığı gün Mansur Başkan dedi ki "Bu hal değişene kadar ben bütün gücümle arkasındayım." Asla bir şey yok. Zaten başta gitti ön seçimde kendisi oy kullandı. Şimdi ben bu süreçte çok iyi niyetli de soranların, hani siz de iyi niyetle soruyorsunuz gazeteci olarak ama sarayın yönlendirmesiyle bana güzellemeler yapanların ya da Mansur Başkan'a güzellemeler yapanların yapmaya çalıştığı şey belli. Bizde bir adaylık tartışması başlatacaklar. O yüzden adayımız A, B, Z planımız Ekrem İmamoğlu. Bunu net olarak söylüyoruz. Onun dışında da işimize bakıyoruz.

Buna engel olamazlar, olamıyorlar. Benim de görevim partimi hem seçime hazırlamak, seçim güvenliği açısından, tüzüğümü değiştirmişiz. Programımızı değiştirmişiz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı aday ofisiyle bu programı bir hükümet programına çevireceğiz. Buradan politika notları çıkacak. 2000 kişilik en az ama gönüllülerle 2 milyon kişilik üyeyle ve gönüllülerle o 15,5 milyonun bir kısmı da mobilize gelecek çalışmak istiyorum diyecek.

Gençlerle tarihin görülmüş en büyük seçim ordusunu kurup her birisini Cumhurbaşkanı adayı yapıp her birisine doğru bilgiyi nerede üstleneceğini de kendisinden de sorup örneğin gidip işçiye sendikalaşma, CHP iktidarında emeğin karşılığı olduğunu, işçi duraklarında işçileri servisleriyle iş yerine uğurlarken mi fabrika önünde mi bunu anlatmak istiyor? Yoksa dili tarıma dönüyor, köylerde gidip tarım politikası mı anlatmak istiyor? Ev hanımlarını evlerinde kapısını çalıp bir kahve içmeye, bir çay içmeye, elinde bir pişirimlik kahvesiyle bir ziyarete gidip onlara ev hanımlarının nasıl sigortalı olacağını ya da temel vatandaşlık gelirini mi anlatmak istiyor? gibi bir büyük propaganda ordusuyla birlikte Türkiye'nin belki dünya siyaset tarihinin en renkli, en güçlü, en kalabalık kampanyasını yapmak.

Aday A da B de Z de Ekrem İmamoğlu. E harf bitti bir şey yap. O gün geldiğinde yapılır. O güne kadar aday tartışmasının partiye bir faydası yok. Herkes, yani zaten bir meseleyi yandaş köşe yazarları bu kadar çok konuşmak istiyorsa o meseleyi konuşturmamakta milli menfaat vardır yani. Partinin de milletin de menfaati ordadır.”