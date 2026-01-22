CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karar TV'de katıldığı yayında emekli maaşından "terörsüz Türkiye" olarak nitelenen sürece, asgari ücret önerilerinden CHP'deki değişim rüzgarlarına kadar gündemdeki tüm sıcak başlıkları değerlendirdi.

CHP'nin oy oranı

CHP'nin son seçimle birlikte 1'inci parti olduğunu anımsatan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1. parti olmasını sağlayan en önemli dinamikler; belli bir yaş grubunda, özellikle emeklilerde (55 yaş üstünde) açık ara 1. parti olması, 18-25 yaş arasında açık ara 1. parti olması ve bunun yanında düşük eğitim seviyesinde -onlar zaten çok at başıdır- düşük gelir seviyelilerde ise ilk kez 1. parti olmasıdır. Burada açık ara değiliz ama ilk kez 1. partiyiz.

Bu süreçte düşük gelir seviyesinin, düşük eğitim seviyesinin, yüksek yaş grubunun, emeklilerin ve gençlerin 1. partisi olmak; 1. parti pozisyonumuzu en çok güçlendiren dört ana kolon.

AK Parti geçen yılı -kararsızlar dağıtılmadan- 28,5'la tamamladı. CHP ise 32,7 ile tamamladı. Kararsızlar dağıtıldığında biz 36-38 arasına geldik. Önümüz açık, ileriye doğru gidiyoruz."

Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı

Özel, en düşük emekli aylığının 20 bin lira olması üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir çağrı yaptı.

"Bizim önergemiz reddedildi. Biz, '28 bin lira' dedik. Gerçekçi olmasa bile gerçekçi olanı onlar söylesin" diyen Özel, Bahçeli'ye seslenerek "Devlet Bey büyüğümüz. Bir büyüklük yapsın. Tırnak içinde raconu kessin" dedi.

'Zamanı geldi; CHP'nin listelerinde başörtülü milletvekilleri göreceksiniz'

CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç hakkında yapılan eleştirilere tepki gösteren Özel, CHP içerisinde başörtülü herkesin siyaset yapabileceğini söyledi.

Özel şunları söyledi:

"CHP'nin listelerinde başörtülü milletvekilleri göreceksiniz, zamanı geldi. Ama bu 'açılım olsun' diye değil. O onlara da hakaret, Türkiye'ye de hakaret. CHP'nin şu anda başörtülü arkadaşın varlığı bir mesaj değil. 'Başörtülü bütün kadınlar başörtüsüz bütün kadınlarla eşit şartlarda, gelin siyaset yapın' demek."