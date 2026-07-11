Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Adana'da ilk durağı olan Pozantı'ya bağlı Akçatekir Yaylası'nda konuştu.

Özel, konuşmasının ilk bölümünde Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyona ilişkin konuştu. Özel şöyle dedi:

“GÜNE YİNE BİR HAKSIZLIKLA UYANDIK”

“Bugün sabahın ilk saatlerinde, saat 05.00’te maalesef güne yine bir kötü haberle, bir haksızlıkla, bir vicdansızlıkla uyandık. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Çankaya Köşkü’nü, partimizin binasının ve Anıtkabir’in emanet olduğu Çankaya Belediyemize, belediyemizin gencecik Başkanı Hüseyin Can Güner’e sabahın 05.30’unda operasyon yaptılar. Kendisi yurt dışındaydı, ilk tepkisi şu oldu; ‘Evin yedek anahtarları şu kişide. Verin, girip evi arasınlar. Çankaya Belediyesi’nde ne kolaylık varsa sağlansın. Alnımız açık, başımız dik, verilmeyecek hesabımız yok. Öyle ‘Kaçma şüphesi’ falan demesinler. İlk uçakla Ankara’ya geliyorum’ dedi. Şunu söyleyeyim bu konuda. Yıllardır şu konuşuluyor. Ankara’da Cumhuriyet başsavcısı, başsavcı vekilleri, Ankara’daki Adalet Bakanlığı’ndan atanmış olan, mahkemelerde görev yapan savcı ve hakimler İstanbul’daki gibi değil. Yalancı tanığa, iftiracıya, değil; kanıta bakarlar. Belediyelerin nasıl denetleneceği belli. O usulün dışına çıkılmaz, haksızlık varsa göz açtırmazlar ama kimseye siyasi operasyon çekmezler. Yıllardır diğer şehirlerde olup da Ankara’da olmaması böyle konuşuluyordu. Bu dönem atamalarına dediler ki ‘Adalet Bakanı’nın ekibi geliyor. İstanbul’dan başsavcı yardımcısı Ankara’ya başsavcı yapıldı. Bütün başsavcı vekillerini değiştirdiler. Hepsini kendilerine yakın isimlerden yaptılar.’”

“‘PROGRAMI KESELİM’ DEDİM, ‘SİZ YÜRÜYECEKSİNİZ’ DEDİ”

“Bu sabah 05.30’da ilk kez Ankara’da ne oldu? Gizli tanık oldu. Kimliği belli değil. Yüzü belli değil. Bir iftirayı atıyor, ortaya çıkmıyor. Onunla belediyemize operasyon yapıyor. Bunun nasıl bir siyasi operasyonu olduğu apaçık ortadadır. Buradan bu konuda son sözüm şu. İstanbul’dan Ankara’ya operasyon savcıları, başsavcıları devşirenlere, yürüyüşümüzü kesintiye uğratmaya çalışanlara şunu söyleyeyim. Sabah 05.30’da Hüseyin Can’a dedim ki ‘Ankara’ya programımı kesip, Akçatekir Yaylası’na gider özür dilerim, Adana’ya selam ederim. Ankara’ya dönerim.’ Evladım gibidir, evladım. Bana dedi ki ‘Genel Başkanım siz programınıza devam edin. Siz yürümezseniz her şey durur. Siz yürüyeceksiniz.’ Onun için bizi durdurmaya çalışanlara, AK Parti yargı kollarına şunu söyleyelim. Dimdik ayaktayız. Bu da size dert olsun.”

“ÇIKIŞ YOLU; MİLLETİMİZ VE BU BİRLİKTELİĞİ”

“Adana’nın, Mersin’in çok değerli milletvekilleri yanımızda. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız yanımızda. Hep bize Yörüklerin selamını getirirlerdi. Hep ‘Tekir Yaylası sizi bekliyor, sizi özlüyor’ derlerdi. Bugün Adana ve Mersin İl Başkanlarımız ev sahipliği yaptı, Tekir Yaylası’nda sizlerle buluştuk, sizlerle kucaklaştık. Hepinize selam olsun, hepinize teşekkür ediyorum. Hiç şüphe yok ki her yönüyle zor günlerdeyiz. Bitmeyen krizlerin içindeyiz. Ekonomik kriz eskiden başlar, bir sene sürer, biterdi. Herkes önüne bakardı. Şimdi esnaf iflasta, çıkış yolu yok. Çiftçiler borçta, kartopu gibi büyüyor, çıkış yolu yok. Emekli yoksulluğu bırakın, açlık sınırının altında; çıkış yolu yok. Emeğiyle geçinenler çorbayı kaynatamıyor. Karnını doyursa kirayı ödeyemiyor. Kirayı ödese evladını doyuramıyor. Çıkış yolu yok. Bu karamsarlığa karşı söyleyeceğim bir şey var. Hepsinin çıkış yolu var. O da sizsiniz. Sizin bu birlikteliğiniz.”

“ERDOĞAN SANA BU SEÇİMİ KAZANDIRMAYACAĞIZ”

“Yazın ortasında bir cumartesi günü bir siyasetçiyi, bir partiyi uğradığı saldırıdan sonra… Öyle ya emekliyi aç bırakan o. İşçiyi yoksul bırakan, emeğini sömüren o. Çiftçinin hakkını vermeyen o. Esnafı borcunu ödeyemez hale getiren o. Gençlerin ümidini kıran o. Kadınları mutsuz eden, kadınları kara kara düşündüren o. Ama bir yandan da rakip partinin Cumhurbaşkanı adayını alan o. Rakip partiye operasyon çeken o. Rakip partinin başını değiştiren o. Ona söylüyorum; o hesaplar, saraylarda yapılan o hesaplar Akçatekir Yaylası’nda bozulur. Namusuyla çalışan, yıllarca çalışıp emekli olmuş olana sen 20 bin lira ver. Enflasyon yesin, bitirsin. 23 bin 500 lira ver. Asgari ücretliye 28 bin lira ver. Herkesi açlığın, yoksulluğun pençesinde bırak. Sonra siyasi hesaplar yap. Tekrar seçim kazan. Sana bu seçimi kazandırmayacağız. Bu emekliyi, bu emekçiyi, bu canım Yörükleri, ömrü çalışmakla geçmiş, bir emekli maaşına güvenmiş bu Yörükleri senin insafına bırakmayacağız. Biz Atatürk’ün partisiyiz. Onun yolundan gidenleriz. Bir şekilde bu memleketi kurtarırız.”