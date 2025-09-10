CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ankara'daki tasa ve kahır içinde Silivri'deki gurur ve coşku içinde." dedi. Özel CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına tepki göstererek, "Hizmet de yapsak hapis de yatsak Özgür Çelik'le. Biz bu sandığı tek adamdan söke söke aldık, tek adama vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Özel, "Ankara'da bir sarayda oturanın morali bozuk, Silivri'de zindanda olanın morali yüksek. Ankara'daki tasa ve kahır içinde Silivri'deki gurur ve coşku içinde" ifadesini kullandı.

Özel şunları kaydetti:

Kreş yapmamak siyasi bir tercih. Parası olanınki gider olmayanın çocuğu mağdur kalır. O sırada bizim cemaatler devreye girer. Çocuğu yurda olur. Çocuk ve ailesi bu tarikata borçlu kalır. Seçimden üç önce ararız.

31 Mart'ta kazandığımız zaferden sonra, anketlerde Ekrem İmamoğlu'nu yüzde 60'larda görüp, CHP belediyeciliğini yüzde 60'larda görüp İstanbul'u kazandı Türkiye'yi kazanacak diye uykuları kaçanlar bugünkü kumpas davasının talimatını verenlerdir.

CHP Genel Başkanı olarak buradayım. Darbe dönemlerinde bile olmayan saldırı altındaki CHP'yi, Atatürk'ün iki büyük eserinden birisi olan CHP'yi savundular, savunmaya devam ediyorlar.

Bir bahçıvanın torunu, iki emekli öğretmenin çocuğu olarak Atatürk'ün kurduğu ülkede, onun yarattığı imkanlarla, devlet parasız yatılı burslarıyla 10 yaşından beri okumuş evlat olarak Allah nasip etti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum CHP Genel Başkanı olarak.

O Türkiye'ye tek adam rejiminden cumhuriyet rejimini getirdi. Tek adam ne derse o olur, kimi derse o seçer, kimi atarsa o görev yapardan sandık var, tek adam bilmez hepimiz bilirizi CHP getirdi.

Ben CHP'nin genel başkanı olarak, Atatürk'ün getirdiği bu rejimde onun koltuğunda oturuyorum. Benim İstanbul'daki vekilim, İstanbulluların seçmeni, seçilmiş il başkanı Özgür Çelik'tir.

Hizmet de yapsak hapis de yatsak Özgür Çelik'le. Biz bu sandığı tek adamdan söke söke aldık, tek adama vermeyeceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR...