CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündem olacak bir açıklama yaptı. Özel, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı operasyondan üç gün önce AKP'li ve MHP'li yöneticilerin aradığını, AKP'ye katılma davetinde bulunduklarını söyledi. Özel, "Perşembe günü MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'yu cuma günü sabah AK Parti İl Başkan Yardımcısı arıyor, 'Yarın sabah seni alacaklar, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor. Gizli biri değil, AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Hasan Bey bu kişiyi savcıya da söylüyor. Savcı gülüyor.

Özel, "Ahmet Özer'in tutukluluk halinin sona ermesi için başvuruda bulunuldu. Geçtiğimiz hafta sayın Bahçeli'nin hem Ahmet Türk hem Ahmet Özer üzerinden belediyelerine kayyum atanmış iki belediye başkanının serbest kalması ve göreve dönmeleri üzerinden yaptığı açıklamalar da kıymetliydi." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Özer eğer serbest kalırsa Meclis'teki komisyona katılım sağlayabilir. Kendi partilerini büyütemiyorlar CHP'yi küçültmek istiyorlar. Dışarıdaki olumlu hava içeriye de moral verdi. Bir tarafta çağrıldığında kameralar eşliğinde ifadeye giden Mehmet Pehlivan kardeşim, diğer tarafta öbürünü Mehmet'i Yunan adasına kaçarken yakaladılar. Onda kaçma şüphesi yok ama Mehmet Pehlivan'da var...

Tayyip Bey öyle birisinin istifasını istedi ki atadığı kişinin bulduğu aparat avukat gidiyor suçu işliyor, suç üstü yakalanınca Tayyip Bey bunun istifasını istiyor. Çemberin başında da sonunda da sen varsın.

Sayın Erdoğan olayı bu aralar siyasi kapkaç, yankesiciliğe yeltenmiş durumda.

"HASAN MUTLU OPERASYONDAN ÖNCE AK PARTİLİ VE MHP'Lİ İSİMLER ÜÇ KEZ ARADI"

Bayrampaşa Belediye Başkanımıza üç kez AK Partili ve MHP'li isimden 'AK Parti'ye katılırsan soruşturmadan kurtulursun' diyor. HTS kayıtlarını bakabiliyorlar.

"YARIN SABAH SENİ ALACAKLAR DİYORLAR"

Hasan Mutlu'yu operasyondan önce perşembe günü akşam bir MHP'li İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. Hasan Bey'in konuşmasını eşi de dinliyor hoparlörden. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'yu Cuma günü sabah AK Parti İl Başkan Yardımcısı arıyor, 'Yarın sabah seni alacaklar, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor. Gizli biri değil, AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Hasan Bey bu kişiyi savcıya da söylüyor. Savcı gülüyor.

"YA AK PARTİ'Yİ KATILACAKSIN YA SİLİVRİ'YE ATILACAKSIN"

Burası hukuk devleti mi? Ya AK Parti'ye katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın. Aynı Aydın'da nasıl tıkır tıkır işledi? Hasan Mutlu, "Hapis korkusuna partimi satmam" dedikten 23 saat 21 dakika sonra evinden alıyor.

AK Parti ve MHP'li yöneticilerinin Hasan Mutlu'yu aradığını Hasan Mutlu savcıya söylerek kayda geçirdi. Telefon kayıtları var. Devlet Bey arzu ettiği anda bu telefonu kim açmış öğrenir. Bu kadar net durumla karşı karşıyayız.

İddianameden şundan yazılmıyor: Daha malına, mülküne çökeriz deyip gel gel yapılacak çok şirket, tehdit edilip AK Parti'ye davet edilecek belediyeler var görülüyor.

Sayın Erdoğan'ın zihninin bulanmasını istemem ama 'Ana muhalefete önce gittiler baktılar iyi yer değil bize geldiler' diyor.

Siyasi yan kesicilikle karşı karşıya olduğumuzu unutmuş veya unutturmaya çalışıyor. Biz buna teslim olmayız. Ben Hasan Mutlu'nun direnci gördüm. Belediye meclis üyelerimizi tutukladılar. Arada beş fark var beş tutuklama yaptılar. Bayrampaşa Belediyesi'ne çökmenin peşindeler.

Bu siyasetteki en haram lokmayı yemeye çalışıyor. Türkiye'de yargı bağımsız diyecek hukuk kuşu. Allah ıslah etsin diyemem Allah ıslah etmez bunları. Biz mücadele etmeye, direnmeye ve kazanmaya ve günü gelince hesap sormaya fevkalede motiveyiz.

Bütün güçleriyle İBB aritmetiğini bozmak için uğraşıyorlar. Anketlerde AKP olduğu yerde duruyor. Her gün birinci olduğumuz parti olduğumuz ortaya çıkıyor.

Bayrampaşa'da tüm arkadaşlarımızın istifa etmeleri gibi iradeleri var. Sayın Özgür Çelik süreci yönetiyor Bayrampaşa'da, gerekli adımları atacağız.

Türkiye'deki bütün Özlemler ve Yaseminlerden özür diliyoruz. Seçim hukukunda çok dikkatliyiz. YSK ve seçim kurulları önceki kararlarından uyumsuz işler yapmazlar çok olağan dışı bir şey olmadığı takdirde.

CHP'NİN KURULTAY DAVASI

Bu davanın reddedilmesi gerekiyor, son ara karara bakıldığında da dava redde doğru gidiyor gibi gözüküyor. Yoksa kimsenin mazbatanın garantisi olmaz.