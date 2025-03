CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki Hizbullahçının cezasını kaldırmasını hatırlatarak, "Gençleri serbest bırakın" çağrısını yaptı.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde açıklama yaptı. "Biz CHP olarak bu kadar çok öğrenci Silivri'deyken kimileri hakim önüne çıkarılacak zaman ya da konulacak cezaevi bulamadıkları için oradan oraya kötü şartlarda taşınıyorken, İstanbul'un üç kez üst üste seçilmiş belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, belediye meclis üyelerimiz içerideyken bu bayramı bayram gibi yaşayamayacağımızı ve kutlayamayacağımızı belirtmiştik" dedi.

Özel şunları kaydetti:

-Ankara'daki bayramlaşma programlarında yokuz. İfade etmek gerekir ki burada geçirdiğimiz bir hafta boyunca Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Başkanı Erkan Baş, Sol Parti Genel Başkanı adına Önder İşleyen, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, DP Başkanı Gültekin Uysal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Genç Parti Burçin Şahindur, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ile dayanıştık. Bu düzene itiraz eden herkesle gönülden bayramlaştık.

-19 Mart'tan yapılacak tutuklamayı 8 gün öncesinde bir kanalda ifade ediliyorken ve kaynak Cumhur İttifakı'nın Genel başkan yardımcısıyken onların bayrama yakışır sözleri yoktur. Hepsini bayramın sonrasına, hukuk zeminine, siyasette onları rezil edeceğimiz bir sürece bırakıyoruz.

-İçimiz yanıyor. Atatürk ve cumhuriyet sevdalısı bir sanatçıyı, Volkan Konak'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Volkan Konak onurlu duruşundan asla taviz vermemiş bir aydındı.

-Silivri Cezaevi'ndeki ziyaretimiz 8 saat sürdü. Her bir koğuşu ziyaret ettik. Berkay'ı ziyaret ettik, her şey çok güzel olacak ifadesini bir de Silivri'de karşılıklı söyledik.

-Toplu halde birlikte koğuşta kalan arkadaşların Maltepe'deki mitingi gözyaşları içinde coşku ile ayağa kalkıp alkışlayarak izledikleri belirtildi.

-Sağlık durumları iyi. Biz itirazlarla serbest bırakılmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bayramda Hizbullahçıları serbest bırakan Erdoğan'a pırıl pırıl gençleri Silivri'de tutmanın utancını hatırlatıyoruz. Hizbullahçıları değil Türkiye'nin geleceğini serbest bırakması gerektiğini ifade ediyoruz.

-Bu öğrencilere ters kelepçe takılarak kötü muamale yapıldı.

-Saatlerce ailelerinin bilinmediği yerde tutuldu. 60 kişiye 4 şişe su verip size yeter denildi. Kötü sözler, küfürler her bir öğrenci tarafından not ediliyor. Bu yerleri, saatleri bir kenara not ediyoruz.

-Bugüne kadar bu milletin evladı olan polisimizi doğrudan hedef gösterecek hiçbir şey yapmadık. Sakındık, sakınmaya da devam edeceğiz. Kötü muamelenin, işkencenin ne affı ne zamanaşımı olur.