CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman kararını tanımamasına ilişkin olarak, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Anayasalsızlaştırma sürecinde eşik atlanıyor. Herkes aklını başına alsın. Buranın geri dönüşü yok. Yüzdün, yüzdün buraya geldin, buranın geri dönüşü yok. Daha ileri gidersen dönemeyeceksin, hepimiz boğulacağız."

Özel, "Türkiye'de dünya kadar keyifsiz iş olmaya devam ediyor. Bugün büyük bir felaket yaşadık. Bu ileride bugün yapılmaya çalışanılan ne olduğu ve eğer mani olunmaz ne sonuçlar doğuracağını anlayacağız" dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Bugün Tayfun Kahraman hakkında AYM'nin yazın verdiği gerekçesini eylül ayında yazdığı karara savcılık neredeyse bir haftadır bekliyordu. Dün kötü bir mütalaa yazdılar.

Bugün ilk kez yargı tarihimizde 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM'nin esastan görüşüp karara bağladığı, hem kişinin sağlığı yönünden hem de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönde gerekçeli kararına, karardaki hiçbir tarafına uymayacağını söylüyor...

Bu vakitten sonra biri kalkar sen Anayasa'nın bu maddesini tanımıyorsan ben de Meclis maddesini tanımıyorum der, milletvekilini, mülkiyet hakkını tanımaz.

Bütün hepimizin güvencesi Anayasa. Bugün sadece ve sadece muhalif olan birisi, sayın Erdoğan'a en nazik dili kullanmış kişi haksız yere tutuluyor.

Kızı üç yaşındaydı şimdi okula başladı. Vera büyüdü, AYM Vera'nın babası haklı dedi. Bugün o karara uymadı. Bu vakitten sonra ülkede nizam nasıl tutacak? Aklı başında AK Partililere söylüyorum, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a söylüyorum.

Hanginiz bunu nasıl savunabilirsiniz? AYM kararını nasıl tanımıyorum der? Yarın ülkede yağma başlar.

Devlet kalkarsa mülkiyet hakkı ortadan kalkar. Devletleri devlet yapan o toplum sözleşmesidir. Yargılanan kişinin şahsına göre karşı çıkmaya başladınız mı bu işin sonu gelmez.

Ben buna uymuyorum derseniz borsanızda yatırımcıya verdiğiniz hisse senedine kim güvenecek? Bankanın verdiği cüzdana kim güvenecek.

Burası hukuk devleti olsa HSK olağanüstü toplanır, bu hakimleri açığa alır. Bir kez daha uyarıyorum.

Dün akşam İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in hakimler savcılar kanunu başka iş yapamaz ve gelir elde edemezler der, ETİ Maden Şirketi'nin Lüksemburg'daki işletmesine yönetici olmuş, maaş almış... Sonra o görevi bir ara bırakmış. Kasım 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Lüksemburg'daki işletmeye yeniden atandı. 10 ay boyunca hem savcı hem yönetim kurulu maaşı aldı.

Bunu söyledik. Bakan yardımcısıyken de savcıydı. Hakimler ve savcılar Adalet Bakanlığı'nda idari görevlere atanabilirler, o sırada hakim ve savcı kurallarına tabidirler.