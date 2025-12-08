TBMM Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi ve grubu adına en kapsamlı değerlendirmeyi yapmak üzere kürsüdeki yerini aldı.

İşte CHP Lideri Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:

“Bütçenin neredeyse tamamı vergiden toplanıyor. Her 100 liralık verginin 63 lirası, dolaylı vergi. Elektrikten, sudan...100 liranın 25 lirası, çalışanların maaşlarından kesildiği vergi. Türkiye, vergi adaletsizliğinde de Avrupa birincisi.

Vergi gelirlerinin 8 milyar lirası ÖTV ve KDV'den alınacak. Mutfak tüpünden tırnak makasına ÖTV alınıyor. Ama pırlantadan, lüks kol saatinden alınmıyor. Bir arabasını kendisine alan vatandaş, bir araba da devlete alacak.

Gelir vergisinden bir örnek: Vatandaş, çok önemli bir üniversiteyi bitirmiş ve 73 bin lira maaşla çalışmaya başlasın. 12 aylık maaşının 3 tanesi vergiye gidiyor. Ve yıl boyunca 9 maaşla geçinmek zorunda kalıyor.

Belediyelerimiz bugüne kadar iktidarın kapatma çabalarına rağmen hedefimiz bin kreşten 770'ini açmış durumda. İktidarımızda her mahalleye kreş açacağız. Zenginin çocuğunun el becerisi 3 yaşında başlarken yoksulun çocuğununki 7 yaşında başlamasın. O kreşler sayesinde kadınlar ister sosyal hayata ister istihdama katılacak. Kadını çocuğa bakıp evde kocasını bekleyen konuma sıkıştırmaktan kurtaracağız. İktidarımızda mümkün olan bütün köy okullarını açacağız, taşımalı eğitimi mümkün olduğunca kaldıracağız.

Mülakatı kaldıracağız liyakatı getireceğiz. Mülakatta 'reis' denilince ıspanak diyenin elendiği dombra söyleyenin seçildiği bu sisteme son vereceğiz. Ücretli öğretmenliğe son verip, MEB'den daha çok öğretmen istihdamının yapıldığı üç harfli marketler utancına son vereceğiz.

Sağlık sisteminin 3'te 1'i özel sektörün elindedir. OECD ülkelerinde bin kişiye 4 hekim 9 hemşire düşerken, Türkiye'de iki hekim üç hemşire düşmektedir. Bugün vatandaşlar randevu sırası bekliyorlar. MR için 1,5 - 2 ay süre veriliyor. Milleti sınıflara bölen ve bu sınıflara göre muamele eden AK Partinin kara düzeni budur.

Biz haftada iki miting yapıyoruz milletin derdini dinliyoruz. Kara düzende yeni doğan bebekler bile güvende değil. Sağlık çalışanlarının neredeyse tamamı şiddet tehdidi altındadır. Araştırmalara göre yüzde 65'i tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Son 5 yılda 11 bin 700 doktor ülkeyi terk etmiştir. Tabii ki o doktorların ailelerinin de sözünü söyleyeceği sandık gelecek, kimin gideceğine de karar verecekler. Tüm askeri hastanelerini yeniden açacağız. İlaca erişimi güvence altına alacağız. Performans sistemini kaldıracağız. Ortez, protezde en ucuzun bulunup iyisi için fiyat farkının alındığı düzeni kaldıracağız. Paran kadar sağlık dönemini sonlandıracağız.

Değerli milletvekilleri, bir de barınma sorunumuz var. Büyükşehirlerde satılık evler 6,5 milyon liraya geldi. Konut sahipliği yüzde 60'lardan yüzde 50'lere geriledi. Barınma krizi artık üniversitelileri okullardan ayırıyor. TOKİ sosyal konut yapacak. AKP'nin de benimsemesini önemsiyor, gelecek için zaman kazandırdığını düşünüyoruz. Ama yüzde 5'lik dilimi göstermelik buluyoruz. CHP iktidarında gelire göre kira uygulamasına geçeceğiz.

Tarımda kendi kendine yeten bir memlekettik. 2002'de tarım yapılan 2,5 milyon hektar alanda tarım yapılmıyor. Ortalama yaş 30'du şimdi 58. Tarım sektörü yüzde 13 ile daralma yaşadı. Sayın Cevdet Yılmaz, bunu 'Tarımda eksi 12,7 büyüme kat ettik' diye anlattı. Büyüme istediği gibi olmadığında ılımlı ama istikrarlı büyüme diyenlerin bu mahcubiyetini anlıyorum ama bu kadar berbat bir performanstan sonra bu kürsü özeleştiri bekler. Almanya 2 bin 100 dolar, Türkiye'de 400 dolar. Kırmızı et 7 dolar bizimkisi 41 dolara yemeye çalışıyor. Buna çözüm bulunması gerekirken 1,4 milyar dolarlık et ithalatı yapılmıştır. Kendi şirketinden dezenfektan satın alan Ticaret Bakanından sonra kendi şirketinden et alan Et ve Süt Kurumu Müdürü de AKP'nin kara düzenine nasip olmuştur.

Çiftçinin aldığı mazottan ÖTV'yi kaldıracağız. CHP iktidar olsa mazot 50 lira değil 30 lira olurdu. Ahilik kültürü ile yoğurulmuş bu topraklardayız ama zincir marketler için kurulmuş düzen esnafı perişan etmiş durumda. Hal yasası yıllardır bekliyor. Bu bütçe bu sorunlara çare getirmiyor. Siyaset öncelik belirleme işidir. CHP esnaftan taraftır bu bütçeyi getirenler zenginden taraftır. CHP iktidarından Esnaf ve Ticaret Bakanlığını kuracağız. Bu işi bilen birisini oturtacağız. Kredilerin faizlerini sileceğiz. Küçük esnafı üç harfli zincirlere ezdirmeyeceğiz. Lobilere teslim olmayacağız, süper marketlere net düzenleme yapacağız."