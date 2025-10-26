CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından tekrar İstanbul'a döndü.
Özel, "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklama talep edilen CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Dün İsviçre'ye giden ve burada toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, İmamoğlu'na yönelik soruşturma nedeniyle Türkiye'ye dönmüştü.
Özel, İstanbul'da İmamoğlu'nun da ifade verdiği Çağlayan'a gelerek burada konuştu.
Özgür Özel buradan da Küçükçekmece'ye geçerek cami açılışına katıldı.
Ardından Eskişehir'e geçen CHP lideri, buradaki mitingin ardından yeniden İstanbul'a döndü.