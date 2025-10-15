Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB operasyonlarının ardından başlattığı miting turunda dün akşam Sarıyer'de toplanan kalabalığa hitap etti.

Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın uğradıkları saldırıların siyasi olduğunu belirterek, 22 Ekim Çarşamba günü AKP'nin kalelerinden Arnavutköy'de miting yapacaklarını ve bu mitingde büyük bir skandalı ifşa edeceğini duyurdu:

Özel, uzun yıllar AKP'nin kalesi olarak bilinen Arnavutköy'de duyuracağı skandala ilişkin şu ifadeleri kullandı:



'GÖZ ÖNÜNE SERECEĞİMİZ BÜYÜK BİR REZALET VAR'

"Arnavutköy, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en zayıf olduğu yerlerden biriydi. Küçük bir farkla seçimi kaybettik. Arnavutköy, Kanal İstanbul rezaletinin yaşandığı ilçelerden biri. Orada inanılmaz, gelecek hafta konuşacağımız neler yaptığını bildiğimiz bütün Türkiye'nin gözlerinin önüne haftaya çarşamba bu vakitlerde sereceğimiz büyük bir rezalet var. Buradan bütün İstanbul'u, AK Parti'nin kalesi diye bilinen ama demokrasinin kalesi olmaya bir seçim kalmış Arnavutköy'e bekliyorum" dedi.