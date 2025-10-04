CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme toplantısında konuşma yaptı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız. Millet yüzünü CHP'ye döndü. Anketlerde birinci partiyiz, en önemlisi sokakta çok daha güçlüyüz.

-Partimizin seçmen desteği yaz boyu arttı. Milletimize söz veriyoruz, o sandığı kimseye kaptırmayacağız.

-O sandıkla iktidarı değiştireceğiz. Milletimizin yanındayız, milletin seçtiklerinin de sonuna kadar arkasındayız. CHP olması gerektiği gibi nereden güç alması gerekiyorsa oradan alıyor.

-Toplamda 13 belediyede kayyum var. CHP'nin belediye başkanları hapistedir. Murat Çalık hastane raporuna rağmen içerde tutuluyor.

-Muhittin Böcek günde 14 ilaç içerek bir hücrede tutuluyor. Hasta tutuklular ve hükümlüler birilerinin gönlü olana kadar cezaevlerinde tutuluyor.

-Bir yandan da CHP'li belediyelere 'ya hapishaneye atıl ya da AKP'ye katıl' diye şantaj yapılıyor.

-Korkanlar katılıyor ama buna karşı direnen, eşine 'sıra bize geliyor çocuklar size emanet' diyenler var.

-Bu sözleri duydum cezaevinde. Bu zorlu süreçte bunu yaşayan tüm arkadaşlarımın teker teker alınlarından öpüyorum.

-Bu saldırıyı yapan kötü aklın partimizde karşılık bulmayacağına inandık ve buna uygun cevabı verdik.

-İstanbul'da geçmişte yarı yarıya bölünmüş delegeler bir önceki seçimde oy vermedikleri Özgür Çelik'e imza yolladılar.

-Bir önceki seçimde 330 oy olan başkana 540 kişi bu partiyi AKP'ye bırakmayız dediler. Kayyumlar işlevsiz kaldı, CHP yolculuğunu sürdürmektedir.