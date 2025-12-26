Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, Melih Gökçek'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların Özgür Özel'in kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna karar verdi.

Gökçek, 6 Şubat 2025 tarihinde sosyal medya hesabından Özel hakkında "Gece bir otelin barında içki içtiği ve bu yüzden sabah bir televizyon programına katılamadığı" yönünde iddialarda bulunmuştu.

Bu paylaşımda ayrıca, "Özgür'ün rakı fiyatlarını niye indirmeye söz verdiğini şimdi anladınız mı" ifadeleri yer almıştı.

Özgür Özel, bu iddiaların kişilik haklarına zarar verdiğini belirterek 100 bin liralık manevi tazminat talebiyle dava açtı. Mahkeme, Gökçek'in ifadelerinin kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğine ve manevi tazminat gerektirdiğine hükmetti.

Ancak, mahkeme, manevi tazminatın zenginleştirme aracı olmaması gerektiğini belirterek, Gökçek'in sosyal ekonomik durumu ve olayın niteliğini göz önünde bulundurarak 20 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar, 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte uygulanacak. Ayrıca, tarafların karara karşı iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurma hakkı bulunuyor.

Özgür Özel, daha önce Türkan Saylan'ı hedef alan Melih Gökçek'ten kazandığı tazminatı da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamıştı.