Özgür Özel, Adana'nın Çukurova ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında tutuklu belediye başkanları ve yürütülen soruşturmalara değinen Özel, CHP'ye yönelik operasyonların yalnızca partiye değil, milletin iradesine yönelik olduğunu savundu.

Özel, "Bir yanda mahkemeleriniz, hakimleriniz ve savcılarınız; diğer yanda Adana'nın iradesi var. Halkın coşkun akan selinin önünde duramayacaksınız." ifadelerini kullandı.

"HÜSEYİN’İMİZE SIRF BENİM EVLADIM DİYE SALDIRIYORLAR"

"- Size söz veriyorum; ne yaparlarsa yapsınlar… Tarihler verip durdurmaya, korkutmaya çalışıyorlar. Ne dediler? ‘9 Temmuz NATO’dan sonra saldırılar artacak. Özgür Özel’i kuşatacaklar. CHP’yi durduracaklar’ dediler. Bugün sabah kalktık ve haberi aldık. Çankaya Belediye Başkanımız, en gencimiz, Hüseyin Canımıza saldırdılar. Buradan ifade ediyorum. Hüseyin Can’ı aradım sabahın 05.30’unda. Dedi ki ‘Yurt dışındayım. Öğlen saatine biletim var. İlk uçakla geliyorum. Alnım açık, başım dik ve sizi utandıracak bir şey yapmadım, yapmayacağım.’ Şunu söyleyeyim. Dedim ki ‘Hüseyin ben Akçatekir Yaylası’na varırım. Onlarla kucaklaşırım. Adana’dan müsaade ister, nasıl geçen sene 10 Temmuz günü Zeydan Karalar tutuklandığında Adana’ya koştuysam bugün de senin için Çankaya’ya koşarım. Adana’ya koşarım, Ankara’ya koşarım.’ Bakın, o Hüseyin Can ne dedi? ‘Genel Başkanım sen Akçatekir’e git, Adana’ya git, yarın Niğde’ye git. Sen yürürsen bizi durduramazlar. Sen durursan biz kaybederiz’ dedi.

- Bakın gözaltına aldıkları Hüseyin Can’ı size anlatayım. Hüseyin Can’ın babası, Hüseyin Can bir yaşındayken öldü. Hüseyin, infaz koruma memuru olan annesinin elinde, gardiyan maaşıyla Adalet Bakanlığı'nın lojmanlarında büyüdü. Her okula birinci olarak girdi. Ankara Hukuk Fakültesi’ne okul birincisi kontenjanından girdi. Ankara Hukuk’u dereceyle bitirdi. Çalıştı, gayret etti, mücadele etti, en sonunda Ankara Hukuk’tan sonra döndü, dolaştı hakimlik, savcılık sınavına girdi. 20 bin kişiden ilk 100’e girdi, elediler. Bir daha sınava girdi, daha da iyi derece yaptı, mülakatta elediler. Neden? Çünkü Hüseyin Can’ın bize yakınlığı vardı. Cumhuriyet Halk Partiliydi. Gün oldu, nasip oldu Hüseyin Can’a Çankaya Belediyesi’ni, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve bütün siyasi partilerin olduğu, birinci, ikinci, şimdiki Meclis’in olduğu, Çankaya Köşkü’nü olduğu, Anıtkabir’in olduğu Çankaya’yı emanet etti Ankaralılar ve Çankayalılar. şimdi o Hüseyin Can’a, 30 yaşına gelmiş pırıl pırıl kardeşimize, annesi halen infaz koruma memuru olarak çalışan Hüseyin’imize sırf benim evladım diye saldırıyorlar. Şunu bilin, ne yaparsanız yapın durmayacağım. Sinmeyeceğim. Teslim olmayacağım."

"ÇOK YAKINDA YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ"

"- Ankara’da operasyon… Ankara Cumhuriyet Savcılığı, ‘Burası Ankara’ dedi. İstanbul’dan Başsavcı getirdiler. Savcı vekillerini değiştirdiler. Usulüne uygun olmayan, iftiraya dayalı soruşturma yapmayanları yolladılar. AK Toroslar çetesinin devamını getirdiler. Bugün sabah ilk kez Ankara’da yüzü kapalı, gizli tanıkla, iftirayla Hüseyin Can’ımıza saldırdılar. Eninde, sonunda hesabını soracağız. Buradan Adana’ya soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan bu saldırıda ben bir adım geri atmayacağım. Bir kelime eksik konuşmayacağım. Bir santim eğilmeyeceğim. Benimle birlikte misiniz? Eğer biz bir santim eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürmeye kalkacaklar. Hepimizi ezmeye kalkacaklar. Bundan sonra bizim durmamız, bizim susmamız, bu milletin bundan sonra sessiz kalması, yalnız kalması demektir. Bundan sonra hep beraber iktidar için yürümeye hazır mısınız? Birlikte yürümeye var mısınız? Durmadan yürümeye var mısınız? O zaman ben de varım arkadaşlar.

- Defalarca gençler seslendi, ‘Kolları sıva’ diye. Dedim ki gençlere, ‘Kolları sıvamam. Benim işim kolları sıvayanları dışarı çıkartmak.’ Selam olsun Ekrem Başkan'a. Bugün yürüyüşte iki ablam düştü, onları kaldırırken gömlek lekelendi. Dediler, ‘Kolları kıvır.’ Dedim ki ‘Kolları kıvırırsam haber olur, ‘Özgür Özel kolları sıvadı’ diye.’ Buradan söylüyorum ama Ekrem Başkan’ın cumhurbaşkanı adaylığıyla, bunun yanında Mansur Başkan'la, Zeydan Başkan'la, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Başkan'la, hepinizle birlikte omuz omuza kolları sıvamaya, yolları aşındırmaya, iktidara varmaya kararlıyız. Bu kararlılık, bu inanç, iktidarın korkulu rüyasıdır. Bizlerin, mağdurların, mazlumların da iktidar rüyasıdır. Onlar korkmaya, saldırmaya devam etsinler. Biz mücadeleye, biz yürüyüşe ve biz iktidar yürüyüşüne devam ediyoruz. Adana’dan sesleniyorum. Kimse korkmasın asla. Ne acele davranıp yanlış yapacağız ne geç kalıp umutları, umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz. Çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız. Benimle birlikte bu yolu yürümeye var mısın? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar."

Özel, konuşmasını partilileri birlikte mücadele etmeye ve iktidar yürüyüşünü sürdürmeye davet ederek tamamladı.