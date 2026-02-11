CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP lideri Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Tören sonrası konuşan Özel, CHP’nin tarihinin en ağır siyasi operasyonuna maruz kaldığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdi.

"Yarın daha zor bir gün olacak" diyen Özel, "Teslim olmayacağız, umutsuzluk yok. CHP kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi:

-Gün odur ki; partiye geçmişte siyasi bir görevde olan, sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi, bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığına atanabilmiştir.

-İki siyasi görev arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de saldıracak, İstanbul İl Kongresini iptal edip oraya kayyum atayacak, bir yandan partinin tüm seçilmişlerine iftira kampanyaları üzerinden adli süreçleri yürütecek, sonra da dönüp gelip tekrar siyasi bir pozisyona oturacaklar. Sonra da dünyanın gözünün içine bakıp 'Türkiye hukuk devletidir' diyecekler.

-Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak.

-Ama kimsenin şüphesi olmasın; bu ülkeyi işgalden kurtarıp Cumhuriyet ve demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı ve direnci bugünlere de damgasını vuracak. Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz.