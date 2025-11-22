CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kendi bakan yardımcılarına operasyon yaptığını ve muhalefete sözde bilgiler sızdırmaya çalıştığını iddia etti.

Özel, "Bu şehir her yıl Türkiye'ye en çok gelir üreten 10’uncu şehir peki devletin alırken ilk 10’da aldığı bu şehre verirken yaptığı yatırım nedir? 81 il içinde 70’inci sırada. Devlete verirken ilk 10’dasınız, devlet size verirken sondan 10’uncu sıradasınız. Sizden alırken kepçeyle alıp, verirken çay kaşığıyla verenlere yazıklar olsun. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Hans eti 7 dolara alıyor Hasan aynı et için 21 dolar ödüyor." ifadesini kullandı.

Özel şunları kaydetti:

Dünyada en çok suç işlenen 10. ülkeyiz, 190 ülke arasında. Sokaklar güvenli değil. Karanlıkta eve giden kadın tedirgin, çocuklar güvende değil. Uyuşturucu okul önüne kadar gitmiş, kuvözde bebek bile güvende değil.

Geçen gün Ali Yerlikaya çıkmış, 'Suç örgütleriyle etkin mücadelemiz devam edecek' dedi. O gün akşam Daltonlar çetesinin reisinin doğum günüymüş, Türkiye'nin dört bir yanında ellerinde makinalı silahlarla havaya ateş açarak çete liderinin yaş gününü kutladılar. O gün sabah Ali Yerlikaya, 'Suç örgütleriyle etkin mücadelemiz devam edecek' dedi.

Utanmasa Daltonlar'ın başının doğum günü pastasından bir dilim getirip evinin kapsısında servis edecekler. Allah hiçbir İçişleri Bakanı'nı Ali Yerlikaya'nın düştüğü duruma düşürmesin.Bu Ali Yerlikaya Atatürk'ün kurduğu CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum sokmak için beş bin polis getiren zavallının biridir. Polisin derdini duymaz, nefret ediyor polisler bundan.

Kendi bakan yardımcıların hakkında operasyon yapmaya, bizim tarafa sözde bilgiler sızdırmaya çalışma ne haliniz varsa görün, yakamızdan düşün. Bir bakan kendi bakan yardımcısıyla kavgasına muhalefet partilerini alet etmeye çalışıyor.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Buradan Tayyip Bey'e açık çağrımızı tekrarlıyorum. Biz kendimize, Ekrem Başkanımıza arkadaşlarımıza güveniyoruz. Sen de savcılarına güveniyorsan, tel tel dökülen iddianameye güveniyorsan TRT'den canlı yayın istiyoruz. İftiraları milletimiz önünde çürüteceğiz.,

Bugün de dünyanın en temiz ve çalışkan adamı Mansur Yavaş'a kara çalmaya çalışıyorlar.

Belediyenin parasıyla ODTÜ'lü öğrencilere battaniye, sıcak çorba yollamak suçsa Mansur Yavaş'ın suçu olsun bütün CHP'lilerin suçu.

Bunu suç gören anlayıştan bu ülkeyi kurtarmak hepimizin boynunun borcu. Günü gelince Erdoğan'ı ama Ekrem Başkan ama Mansur Başkan yenecek bir tane CHP'li kalsak o çıkacak seni yenecek, kurtulamayacaksın.

İMRALI ZİYARETİ

Biz CHP olarak bu komisyona girerken çok tartışmalar oldu, ne sözler söylediler. Bizim içinde olduğumuz değil olmadığımız komisyondan korkun dedik.

Birileri Kürt sorunu yoktur, Kürt yoktur diyerek Kürtlerin varlığını inkar ederken şimdi gelmiş İmralı adasına ya gidilecekmiş ya gidilecekmiş.

Biz DEM Parti ile bayramlaştık, selamlaştık diye bizi terörist ilan edenler bizi bir şeye zorlamaya çalışıyorlar. Biz Kürt sorununun varlığını cesaret söyledik söylemeye devam ederiz. Demokrasilerde sorunlar demokratikleşerek çözülür. Zorlamalarla bu şekilde çözülmez. Biz Kürt sorunun çözülmesini ve barışın gelmesini engelleyecek tutum takınacak değiliz. CHP ilk gün durduğu yerdedir. Doğrunun, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır.