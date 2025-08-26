CHP Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerine İstanbul Beyoğlu'nda devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yeni mitingin yapılacak adres olan Beyoğlu'na çağrı yaptı.

Özel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Adalet, eşitlik ve özgürlük için 50’nci eylemimizde Beyoğlu’nda buluşuyoruz!

Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak yol arkadaşlarımız özgür kalana kadar, seçim sandığı gelene kadar meydanlardayız!

Biz kazanacağız, adalet kazanacak, milletimiz kazanacak!

27 Ağustos Çarşamba

20.30

Şişhane Meydan, Beyoğlu Belediyesi önü"