CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen çarşamba günü partisinin Bahçelievler ilçesi Haznedar Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr.'ın geçen hafta İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü öne sürdü.

Manisa'da açılış töreninde konuşan Özgür Özel görüşme ile ilgili dikkat çekici iddialarda bulundu.

"CANLI YAYINDA 300 BOEİNG UÇAĞI ALIRIM"

Görüşmeyi inkar edemediğini ifade eden Özel şu iddiada bulundu:

"Görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. Erdoğan, Trump'ın oğluna diyor ki, "bana bir randevu ayarlarsanız, Trump'la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika'dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum." Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Filistin'i yalnız bırakan, iktidarı için Trump'la anlaşan, Trump'tan aldığı icazetle 19 Mart darbesini yapan Erdoğan'ı kınıyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum."