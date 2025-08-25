CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca'da tutuklu bulunan belediye başkanları ve diğer isimleri ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Buca Cezaevi'nin önünde konuşan Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya ilişkin tepki gösterdi.

Özgür Özel 'Terör örgütüne yardım’ iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'a ilişkin olarak da konuştu.

Özel, DEM Partisi ile yaptıkları yerel ittifak olan 'kent uzlaşısı'na dair, "Sevgili Mehmet Ali Çalışkan, bir gün burada olmamması gerekiyor. Kent Uzlaşısı meselesi üzerinden üretilen bir şaibe. 'Siz DEM'lilerden oy alsın diye Kürtleri koydunuz, onları yönetime dahil ettiniz, seçim sonucuna etki ettiniz', yaptığımız tam da bu da bu suç değil, bu siyaset ve doğru bir şey. Biz Kürtlerin oyu varsa temsilinin de olması gerektiğini düşündük. Şimdi Türkiye'nin geldiği noktada, Sayın Bahçeli'nin 1 Ekim günü DEM Parti'ye elini uzatmasıyla, 'İmralı Uzlaşısı' ile bundan sonra yürüyen süreçle birlikte CHP'nin yaptığının suç olmadığını göreceksiniz" dedi.

Özel, 19 Mart’ta düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a ilişkin olarak, "Mehmet Murat Çalık’ın anasına acırım, dedesine acırım. Yoksa bu sürecin AK Parti’yi nasıl zayıflattığını hep birlikte gördük.Bizim oradaki bütün iyi niyetimize rağmen, yapılması taahhüt edilen işlemlerin sadece belli değerlerle alınıp yollanması ve Murat Çalık’ın siyasi bir kararla içeride tutulmasını kabul etmiyoruz" dedi.

"Kooperatifçilik suç değildir" diyen Özel, İzmir'de kooperatiflik için bir çözüm üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sanki kooperatif işi CHP'li siyasetçilerinin, belediye başkanlarının, bürokratlarının insanları mağdur etmek üzere, hatta dolandırıcılık falan diyorlardı... Allah'tan iddianamede kimsenin maddi bir çıkar beklemek kişisel bir şey yapmak gibi durumlarının olmadığı belirtilen bir iddianame hazırlandı.

Bu konuda da bu bir başarısızlık değil, buradan önce bir başarı sonra da doğru bir model çıkaracağımızı herkes görecek. Çünkü bu şartlar altında, bu inşaat maliyetleriyle bu kadar vahşi kent rantlarının birileri tarafında yenildiği bir sürece kentin vatandaşla paylaşılması gerekiyor. Bu konuda örnek bir modeli geliştireceğimizi de herkes görecek.

'MURAT ÇALIK' ÇIKIŞI

Mehmet Murat Çalık’ın anasına acırım, dedesine acırım. Yoksa bu sürecin AK Parti’yi nasıl zayıflattığını hep birlikte gördük.

Bizim oradaki bütün iyi niyetimize rağmen, yapılması taahhüt edilen işlemlerin sadece belli değerlerle alınıp yollanması ve Murat Çalık’ın siyasi bir kararla içeride tutulmasını kabul etmiyoruz.

Suçu ispata muhtaç, iddianame çıktığında herkesin göreceği işlerden, İmamoğlu’nun en yakını budur deyip, onun üzerinden bir algı yürütmek için algı yürütmek için yapılan işlerden biri. Beraat edeceği kesin. Bu sırada hastalığı nüksederse ne olacağının cevabını kim verebilir? Ne diyeceğiz ailesine?

Bir sürü başka tedbir de varken, böyle riskli birinin cezaevinde tutulmasını asla kabul etmiyoruz. birinci hastane raporu netken, ikincisinde şehir hastanesine götürülüp başımıza bunların getirilmesini kabul etmiyoruz."