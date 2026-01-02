CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra çağrımdır. CHP’li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti’li ve MHP’li başkanları, yöneticileri davet etsinler" dedi.

Özel, "Bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım" diye konuştu.

Özel şunları kaydetti:

-Bundan sonra çağrımdır. CHP’li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti’li ve MHP’li başkanları, yöneticileri davet etsinler, davet edildiğimiz her yere gideceğiz artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım

-Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk’e, gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz, bunun yürüyüşüsün 2026’da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun.