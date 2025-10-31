Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çamlıtepe Merkez Cami'de cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, İbrahim Özkan’ın gözaltına alınmasına ilişkin soruya “Büyük bir siyasi operasyon yürütülüyor” diyerek yanıt verdi.

İmamoğlu’nun bugüne kadar girdiği tüm seçimleri kazandığını hatırlatan Özel, “Tam anlamıyla hukuksuz bir süreç yaşanıyor. Sadece beyanlarla suç isnat ediliyor. Ortada rüşvet yok, para yok, parayı alan yok, tutuklama var" ifadelerini kullandı.

Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 29 Ekim’de Anıtkabir’deki törene katılmamasına ilişkin soruya, “Bizim bunca derdimiz varken onların meseleleriyle ilgilenemem. Cumhur İttifakı’ndaki çatlaklarla da ben uğraşmayayım. Sorunlarını kendileri çözsünler” sözleriyle yanıt verdi.

Özgür Özel şunları ifade etti:

-Ziyaretine katılmama ve ardından külliyeye gitmeme meselesi üzerinden siyasi yorumlar herkes yapar. Bu benim işim değil.

-Ben Anıtkabir'de Milliyetçi Hareket Partisi heyetine yöneldim. Sayın Celal Adan da oradaydı meclis başkanımız. Sayın Bahçeli'yi sordum. Bugün katılamayacaklarını söylediler.

-Sağlık durumuyla ilgili endişe edilecek bir şey olmadığını öğrendiğime memnunum. Onun dışında eğer o bir mesajsa, öbürü bir mesajsa ben AK Parti'nin bu kadar derdimiz, tasamız varken Cumhur İttifakı'nın çatlaklarıyla da beni uğraşmayayım.

-O sorunlarını kendileri çözsünler. Ama şunu söyleyeyim yani. Bir yandan da böyle bolca yorum yapıyor. AK Parti'ye yakın isimler de işte bu çatlak büyümeden giderilmeli, mesaj alınmalı falan.

Hani arkadaşlar meclisin açılışı Cumhurbaşkanı geliyor, bir konuşma yapıyor, gidiyor. Ona tahsisli bir alan. Söz hakkımız yok. Geçen sene dinlemişiz. Bir senedir saldırı altındayız, savaş ilan edilmiş.

-Biz oraya gitmeyince "ya mecliste protesto mu olur? Mecliste olmayan protesto Anıtkabir'de mi oluyor arkadaşlar?

-Tayyip Erdoğan'ın son Cumhurbaşkanının partili Cumhurbaşkanına bulunduğu yerde konuşmasını dinlememeye gitmemeyi ayıplayanlara o zaman Anıtkabir'e gitmemek ya da Cumhurbaşkanının resepsiyonuna gitmemeyi meşru protesto görenlere AK Parti tarafında mesajı alalım diyenlere ya da bunu bir protesto diye yapanlara millet sorsun.

-Mecliste fani ol böyle mecliste son Cumhurbaşkanı hayatta olan Cumhurbaşkanı bir faninin Türkçe yapacağı siyasi değerlendirmeleri dinlemeye lüzum görmedik.

Böyle protesto mu olur diyorlar değil mi? E şimdi Anıtkabir'e gitmemek protesto mu oluyor? Külliyeye gitmemek protesto mu oluyor?

"BİZİ YENİ BAŞLIYORUZ ONLAR SONA GELDİLER"

-Bunu oturup kendileri değerlendirsinler, bizi uğraştırmasınlar. Biz önümüze bakıyoruz. Biz bugün sabah hepimiz uyandık Cumhuriyet Halk Partililer olarak iktidarımıza bir gün daha dün akşama göre yaklaşmış olmanın moral ve motivasyonu içindeyiz. Biz yeni başlıyoruz. Onlar sona geldiler.