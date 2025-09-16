CHP Lideri Özgür Özel, son dönemde Alevilerle ilgili yapılan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özel, 13 Eylül'de İBB’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivalinde konuşmasından bir kesit paylaşarak, "Her çağın Kerbela’sında zalimin karşısında, mazlumun yanında duran Alevi canlarla yüreğimiz birdir. Bu devletin; acıyı yıllarca sabırla taşıyan ama bir gün bile, 'bize borçlusunuz' demeyen Alevilere borcu çoktur. Biz, bu borçları ödemek için, eşitlik için iktidara yürüyoruz" ifadesini kullandı. Özel, paylaşımında yer alan videoda ise şunları kaydetti:

"MAZLUMUN YANINDA DİMDİK DURUYORSUNUZ"

"Bu topraklar çok acı gördü. Alevi toplumu acıyı hep sessiz taşıdı. Acıyı kalemle, kağıtla, sazla, sözle, sükunetle ve sabırla taşıdınız. Her çağın Kerbela'sında mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama asla zalim olmadınız. Bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında dimdik duruyorsunuz. Dimdik duran canlara yürekten teşekkür ediyorum.

"BU TOPRAKLARI ZENGİNLEŞTİRDİNİZ"

Mustafa Kemal Paşa'ya omuz verdiniz. Kurtuluşta da, kuruluşta da siz vardınız. Kerbela'dan Çorum'a, Maraş'tan Madımak'a, Sivas'tan Gezi'ye acıyı içinize gömüp kini değil, sevgiyi büyüttünüz. Çocuklara geçmişin feryadını değil, geleceğin umudunu bıraktınız. Deyişlerinizle, nefeslerinizle bu toprakları zenginleştirdiniz. Zenginleştirmeye devam ediyorsunuz. Bir gün bile bize borçlusunuz demediniz. Size olan borcumuzu hatırlatmadınız. Ama biz biliyoruz. Bu ülkenin size borcu çok. Aynı vergiyi verip aynı hakkı alamamak. Aynı hizmeti alamamak. 'Cami ibadethane ise cemevi de ibadethanedir' diyemeyenlerin egemenliğini bugüne kadar kıramamak. Aleviliği inanç değil, bir kültür olarak tanımlayanları, semahın ibadet değil, müzik olduğunu sananları ve yapılanmaları buna göre kuranları görüyoruz.

"BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ"

Bu borçları, hepsini birden ve bir an önce ödemek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ile iktidara yürüyoruz. Aleviler devlet bana eşit davranmıyor diyorsa, devletin eşitsin demesinin hiçbir önemi yoktur. Eşitliği herkes kalbinde hissetmelidir. Bugün Türkiye'de mahkeme adaleti yoktur. Gelir adaleti yoktur. Ne yazık ki sosyal adalet yoktur. Bizim mücadelemiz gelin canlar bir olalım sözündeki hikmetle bu toprakların birliği ve beraberliği içindir. Bizler bu yoldan dönmeyeceğiz. Hangi saldırıyla karşı karşıya olursak olalım. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber başaracağız."