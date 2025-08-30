İstanbul'daki temasları kapsamında basın mensuplarına açıklama yapan Özel, İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan kişilerin serbest bırakılması ve yargılamaların tutuksuz yapılması gerektiğini vurguladı.

EMNİYET'E ATATÜRK TEPKİSİ

Özel’e, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında Atatürk siluetinin yer almaması da soruldu. Özel, bu durumu sert sözlerle eleştirdi:

"O fotoğrafı öyle paylaşan beyler, eğer o fotoğraf olmasaydı bugün göndere çektiğimiz bayrağın dalgalanmayacağını ve üzerlerindeki o üniformanın olmayacağının ya da işgal ettikleri o bakanlık makamının olmayacağının farkında bile değiller. Bu ülkenin yüzde 95-96’nın üzerinde insanı Atatürk’e saygı, hürmet, derin bir sevgi duyuyor. Bu milletin oylarıyla seçilip de Atatürk’ün fotoğrafını paylaşımda Photoshop’layan, bakın emek vermeden, uğraşmadan olmayacak bir şey. O fotoğraftan Atatürk’ü silenleri millet kalbinden silmiştir. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki seçim hangi partiden olursa olsun, bu ülkeyi düşman işgalinden kurtarıp şanlı bayrağımızı göndere çeken, dinmiş olan ezanları yeniden okutan, hepimizin yedi farklı ordunun taksim ettiği bu ülkede köle olarak, onların kölesi olarak kalmamız yerine; Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen birer özgür vatandaşı olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ona hürmet duyanlarla, onu silenler arasında tercih yapacak millet. Bu millet, bu aziz millet dönecek ve diyecek ki ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini Photoshop’layarak özenle silen Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olduğu, onu atayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduğu, onun atadığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün olduğu AK Parti mi dursun? Yoksa Gazi’nin yolunda yürüyenler, onu aklından bir dakika çıkarmayanlar, onun kurduğu parti mi iktidar olsun?' Önümüzdeki seçim Atatürk’ü Photoshop’la silenlerle Atatürk’ü her saniye yüreğinde hissedenler arasındadır. Ali Yerlikaya bunu böyle bilsin."

'KONU İBB OLUNCA SUSPUSLAR'

Özgür Özel, bazı iddiaların henüz kanıtlanmadan kamuoyuyla paylaşılmasını ve bazı kişilere yönelik hedef gösterici açıklamaları eleştirerek şunları söyledi:

“Dün bir köşe yazarı, ‘Özgür Özel konuşuyor ama başsavcı cevap veremez’ demiş. Vallahi canları istediğinde konuşuyorlar. Sabahın altısında doğruluğu ispatlanmamış iddiaları servis ederken gayet konuşuyorlar. Suçsuz insanlara haysiyet cellatlığı yapılırken konuşuyorlar. 560 milyar yolsuzluk var derken de dilleri pabuç gibi. Ama konu İBB olunca suspuslar.”

RTÜK'E TELE1 TEPKİSİ

RTÜK’ün TELE1’e verdiği ekran karartma cezasına da sert tepki gösteren Özel, basın özgürlüğünün hedef alındığını belirterek şöyle konuştu:

“Bugün susturulan sadece bir televizyon kanalı değil, halkın haber alma hakkıdır. TELE1, Sözcü, Halk TV gibi kanalları izleyen yurttaşlar ikinci sınıf vatandaş gibi görülüyor. Ama bu halk bunu görüyor, unutmaz. Eninde sonunda bunun hesabı sandıkta sorulur. TELE1’e yürekten dayanışma duygularımı iletiyorum.”