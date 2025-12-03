CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. Sayın Özel hedef saptırmasın. Cesareti varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine, CHP'nin geçmişine baksın, celladı orada görecektir." sözlerine yanıt verdi.

Özel Silivri'de, "Bu tartışmadan Erdoğan'a ekmek çıkmaz. Çanakkale'de dedeler omuz omuza, tarihten acılı, husumet çıkarabilecek bir şeye atıf yaparken CHP tek başına... Nerede bu yoğurdun bolluğu... 80-90-100 yıllık hatırlatmalar yapmaya çalışacaksın 10 yıl önce senin iktidarında Taybet Ana’nın cenazesinin 7 gün yerde kaldığını, elinde beyaz bayrakla giden kadınlara ateş açıldığını hatırlamayacaksın." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Bir milletvekilinin annesinin cenazesine senin döneminde saldırıldığını, senin döneminde olduğunu görmeyeceksin. Millet bilmiyor mu? Sadece ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dedi diye 9 yıldır bir vatan evladı Edirne’de yatıyor.

Benim orada söylediğim baskı dönemleri, muhataplıkta aktör değiştirenleri millet görür bilir. Barış sürecine, müzakereye, Bahçeli'nin terörsüz Türkiye beklentisine, CHP'nin terörsüz ve demokratik Türkiye mücadelesine değer veriyorum. Ortaya cesaret koyuyorum.