İran tarafından ateşlenen füzeler, Türkiye sınırına ulaşmadan etkisiz hale getirildi. Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen şarapnel parçaları sonrası Milli Savunma Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.

DünEyüpsultan’daki mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, füzenin NATO tarafından düşürüldüğünü vurgulayarak, aksi halde büyük bir facianın yaşanabileceğini belirtti.

Özel şu ifadeleri kullandı:

-Bu AK Parti iktidarında, duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız; son 14 yıldır bir tek savaş uçağı Hava Kuvvetleri'ne kazandırılamamıştır. Hava savunma sistemimiz yoktur.

-İHA'lar vardır ama bu durumlarda savaş uçaklarına, dışarıdan gelen saldırılara karşı deniz kuvvetlerinin güçlü hava savunma sistemi olan fırkateynlerine, yüzer birliklerine ihtiyaç vardır. Erdoğan hükümetleri hepsini ihmal etmiş.

-Bugün Hatay'a yönelen füze NATO tarafından düşürülmese büyük bir facia ortaya çıkacaktı. F35'leri Erdoğan'ın dostu Trump vermemektedir, F16'ları Erdoğan hükümetleri modernize ettirememektedir.

-S400'leri aldığı için F35 projesinden çıkmış ama Amerika korkusundan S400'leri de hangarda tutmuş ve bugün Hatay'a, Kahramanmaraş'a konuşlandıramamaktadır.

-Sanki bütün dünya Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim olmuş gibi düşünmeyin. Biz İran’daki baskıcı rejime tek başına ve muhalefet olarak karşı çıkmıyoruz.

-İspanya Başbakanı dostum, ağabeyim, kardeşim Pedro Sanchez İspanya'da baştadır ve Amerika’ya üslerini kullandırmamaktadır.

-Trump efelenip Pedro Sanchez'e meydan okumaktadır. Pedro Sanchez'e bugün bir mektup yazarak sonuna kadar yanında olduğumuzu, Amerika’nın katliamına karşı dik duran İspanya’yı yürekten kutladığımız ifade ettim.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada füze kriziyle ilgili olarak şu ifadelere yer verilmişti:

-İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir.

-Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.