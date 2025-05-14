CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul’da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir" sözlerine yanıt verdi.

Özel, "Bir tek umudun var, insanları çoluğu çocuğuyla tehdit edip itirafçı ol diye tehdit edip iftiracılığa zorluyorlar. Onu da başaramadılar, oradan ifade almış bir şey yok, buradan ifade almış bir şey yok. Olsa ne yazar. Sen adamı, kadını tutup 30 yıl seni içeride tutarım, at iftirayı Ekrem'e çocuklarına koş derken, içinden biri yılıp da senin iftiranı itiraf diye imzalasa ne yazar. Sen milletin gönlünde beraat etmiş Ekrem İmamoğlu'nu iftiralarla mahkum edemezsin." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı.

Açık açık söyleyeyim. Bugün Sayın Erdoğan çıkmış Özgür Özel'i takdir ediyorum süreçteki tutumuyla. Devlet Bahçeli'ye teşekkür vermiş, bize takdirname verecek aklı sıra.

Ben CHP'nin genel başkanıyım. Biz tutarlı adamlarız. Joystick'le yönetilen siyasetçiler olmadık, olmayız. Bizim bir yerde düğmemiz yok.

Biz tarihsel tutarlılık içinde Kürt meselesinin demokratik yollardan halledilmesini savunuruz. Kimseye haksızlık yapılmasın, eşitsizlik yapılmasın.